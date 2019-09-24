الثلاثاء 24 سبتمبر 2019 الموافق 25 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الثلاثاء 24 سبتمبر 2019

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 07:25 ص
جريدة الدستور
إسلام جمال
طباعة
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك اليوم الثلاثاء، لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:

الحمل
مهنيًا: سواء أكنت تعمل أو تذهب في عطلة تصادف السعادة، أمامك آفاق جديدة ورحلات مميزة وتنفيذ لبعض الوعود أو تحطم لبعض القيود التي كانت تحول دون بلوغك الأهداف.
عاطفيًا: تغمرك الرومنسية وتفكر في مستقبلك كما في عائلتك، تعرف اعتبارًا من اليوم علاقات عاطفية سطحية وعابرة يطرب لها القلب ولو كانت غير عميقة.
صحيًا: صحيًا: استمع جيدًا إلى آراء المتخصصين في وضعك الصحي الدقيق، فالحالة الصحية تتدهور على الدوام بسبب الإهمال.

الثور
مهنيًا: تشكو الإرهاق الشديد بسبب الضغوط التي تعانيها، المطلوب الكثير من الدبلوماسية في التعاطي، وحاوِل أن تستوعب الأحداث التي تجري من دون غضب أو تأزيم.
عاطفيًا: لا تدرك ماذا تريد فعلًا أو تجد نفسك أمام خيار صعب وبلبلة، أو تمر أيضًا بامتحان، وفي غضون أيام تتبلور العواطف والقرارات.
صحيًا: المطلوب منك إجراء فحوص دورية للتأكد من سلامة وضعك الصحي، والعمل بالإرشادات الطبية التي تعود عليك بالفائدة الصحية الكبيرة.

الجوزاء
مهنيًا: ساوم وفاوض لاسترداد حقوقك، وناقش صلاحياتك، والعب دورًا إيجابيًا في المناقشات، أنت بحاجة إلى كل التعاطف والتضامن.
عاطفيًا: تؤدي جاذبيتك دورًا كبيرًا في تقريب وجهات النظ،. قد يكون الحب على موعد معك فتعيش قصة حالمة أو ارتباطًا جميلا وأجواء مميزة.
صحيًا: صحيًا: حافظ على استقرار صحتك وإذا شعرت ببعض الآلام عليك أن تسعى لعلاجها والتغلب على الآلام.

السرطان
مهنيًا: تحتاج إلى كثير من العمل والجهد والصبر، وتثير الشؤون المهنية حماستك وتحمل إليك أحداثًا متوقعة وحركة كبيرة وتحديات لبسط سلطتك والسيطرة على الأوضاع.
عاطفيًا: انطلاقة ديناميكية وتسير أمورك العاطفية بطريقة مرضية، وتؤدي جاذبيتك دورًا كبيرًا في تقريب وجهات النظر.
صحيًا: رياضة المشي مهمة جدًا، وتساعدك على التفكير أفضل وتبعد عنك الضغوط والهموم والمشكلات.

الأسد
مهنيًا: افرح الظروف تدفعك إلى القمّة وتعززّ موقعك وتسمح لك إعطاء انطباعات أفضل مما أنت تتوقع، لا خلافات ضاغطة لأنك قادر على إزالتها وإعادة الانسجام.
عاطفيًا: قد يشعر الآخرون بالضعف أمامك، وتستفيد أنت من هذه الهالة، لكي تفرض رأيك ووجهة نظرك على المحيط.
صحيًا: حذار الطقس المتقلب الذي يمكن أن يصيبك بأي أزمة صحية، فبدلًا من أن تعالجها حاول أن تتفادها قدر الإمكان.

العذراء
مهنيًا: تعيش يومًا فارغًا من الطاقة المتناغمة مع برجك، فلا تكن عنيدًا، ولا تجادل بقسوة أو بنية سلبية، وضّح كلامك جيدًا ولا تترك مجالًا للغموض.
عاطفيًا: أدعوك الى التعبير عن عواطفك بهدوء ولا تتراجع أمام الضغوط أو التدخلات الخارجية، دافع عن العلاقة وبدّد كل الشكوك والشوائب التي قد تباعد بينكما.
صحيًا: بسبب هدوئك وثبات انفعالك لا تصاب بالتوتر أو بأي نوع من أنواع الاكتئاب، وتحافظ على صحتك ومظهرك جيدًا بسبب التزامك ممارسة الرياضة وتناول الأطعمة المغذية.

الميزان
مهنيًا: يبارك الحظ أعمالك ويحسّن أوضاعك المهنية والمالية، ويعدك بنتائج مذهلة تخص مشاريعك القصيرة والبعيدة المدى.
عاطفيًا: انفتاحك على الخارج وعلى الحياة العاطفية يدفعك إلى سلوك سبل جديدة تجعلك تحسن في نفسيتك ومظهرك، فتبرز وتلفت أنظار المحيطين بك.
صحيًا: أنت بأحسن حال ولا مشكلة صحية لديك، تستمد من أعماق نفسك طاقة كبيرة وقدرة على مواجهة كل تحديات الحياة اليومية.

العقرب
مهنيًا: تكون التطورات كلها لمصلحتك في الأيام المقبلة، لكن ذلك لا يعني التفريط في المكتسبات التي حققتها أخيرًا.
عاطفيًا: حاول أن تكون منصفًا مع الشريك، فهذا أفضل للجميع ويخلق الكثير من الأجواء الإيجابية بينكما.
صحيًا: حاول الترفيه عن نفسك قدر المستطاع، ولا تبق بالك مشغولًا على العمل، فكل شيء على خير ما يرام.

القوس
مهنيًا: تطمئن هواجسك وترغب في تغيير موقعك وتلطيف الجو، تتسارع الخطوات والاتصالات، ولكن وضّح كلامك جيدًا تفاديًا للالتباس.
عاطفيًا: لا يتجاوب الحبيب معك بالقدر المطلوب، بل يتحرك بالاتجاه المعاكس لمصلحة العلاقة، لذلك يتوجب عليك التدخل لمراعاة ظروفه وتفهمها.
صحيًا: يكون الوضع الصحية متطلبًا ومن الضروري الاهتمام بأي نقاط ضعف إذا كنت تعاني منها.

الجدي
مهنيًا: تتحسن المعنويات، وتأخذك الأحلام نحو البعيد، وتعرف نشاطات متعددة وسفرًا ودراسات مهمة، وتنجح في استقطاب تحالفات جديدة.
عاطفيًا: لا تنس أنك تمر بفترة استثنائية على الصعيد العاطفي، لكن يحمل إليك الحب أفراحًا كثيرة، وآمالًا وثباتًا ومواعيد مميزة.
صحيًا: لن تربح شيئًا إذا حاولت زيادة الضغوط من دون إيجاد منفذ مناسب لها، لذا عليك أخذ قسط كبير من الراحة والنوم كي تهدأ من توتر أعصابك.

الدلو
مهنيًا: لا تتسرع في توظيف علاقاتك وأموالك، حافظ على استقرار موازنتك، وصحّح بعض الأوضاع، وفاوض بوضوح وبليونة، باستطاعتك التوصل إلى حل توافقي.
عاطفيًا: علاقتك بالشريك تسودها الرومانسية والمشاعر الرقيقة المتبادلة وخصوصًا أنك صممت على إنهاء هذا الشهر بتفاؤل.
صحيًا: قد تكون نتيجة الضغوط وعكة صحيّة أو خلافًا حادًا، لذلك يُرجى اتخاذ جميع التدابير لحماية الاستقرار العام.

الحوت
مهنيًا: الطريق يكون سالكًا في مختلف الاتجاهات وخاليًا تمامًا من العراقيل، وكأنّ القدر يقدّم لك فرصة ثمينة للتقدّم، لذلك اعتبر الأيام المقبلة رائعة وحظوظها لا تفوّت.
عاطفيًا: تبدو علاقاتك ممتازة إفتح يديك يا عزيزي، لكي تستقبل قصة مهمة قد تنطبع في ذاكرتك أو تشكل مفترق طرق في حياتك.
صحيًا: لا تهمل ممارسة التمارين الرياضية التي تساعد على تنشيط الدورة الدموية، والحل الوحيد لتحريك العضلات القيام بنشاط رياضي أو ممارسة السباحة.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 10 ساعات

أديب يكشف مفاجأة عن محاولة اغتيال السيسي في استراحة المعمورة

منذ حوالي 11 ساعة

الباز يكشف كيف تدار صفحات المقاول الأجير محمد علي

منذ حوالي 22 ساعة

آخر تطورات الحالة الصحية لهنا الزاهد

منذ حوالي 9 ساعات

القصة الكاملة لمحاولة اغتيال السيسي في استراحة المعمورة

ads

الصور

image description

مباراة فوز الزمالك على الاتحاد

image description

مباراة الأهلي وسموحة في الدوري المصري

image description

ريد كاربت الفارس والأميرة

image description

صور.. جامعة بنى سويف تستقبل الطلاب بتحية العلم

image description

عودة المدارس

الأكثر قراءة

تفاصيل عودة شيرى عادل إلى معز مسعود

الأجير والبذيء في المصيدة.. تحركات قانونية ضد محمد علي ووائل غنيم

تفاصيل خناقة أحمد الفيشاوي مع زوجته

هل تورط محمد علي في محاولة اغتيال السيسي بالمعمورة؟

أيام زمان

سر غناء إسماعيل ياسين تحت تهديد السلاح

فايزة أحمد ومحمد سلطان قصة حب من أول نظرة.. تفاصيل تعرفها للمرة الأولى

لماذا اتجهت معالي زايد إلى تسمين العجول؟.. تعرّف على القصة

زكي رستم تسبب في إصابة والدته بشلل.. تعرّف على القصة

الصحة

الصين تبلغ عن حالة جديدة لحمى الخنازير الإفريقية

تناول بعض الأدوية مع مواد غذائية معينة يشكل خطرا على الصحة

الصحة العالمية ترحب بإعلان الأمم المتحدة حول التغطية الصحية الشاملة

اكتشاف طبى يمكنه تحديد نوع الخرف من خلال المشى

الرئيس نيوز

عمرو أديب يكشف تفاصيل محاولة اغتيال السيسي في استراحة الرئاسة بالمعمورة

ترامب: لست قلقا من الوضع في مصر.. والسيسي قائد عظيم

السيسي يلتقي ترامب في نيويورك

بريطانيا وألمانيا وفرنسا: إيران قصفت شركة منشآت "أرامكو" السعودية

منوعات

رصد نوعين من الحيوانات البرية النادرة في الصين

تحقيق جنائي مع ركة "جول لابس" للسجائر الإلكترونية

أحدث الإصدارت لعشاق الألعاب الرياضية

روسيا تصمم مقاتلة من الجيل السادس

كشكول

أولياء أمور "التحرير الرسمية لغات": "مفيش مدرس ماث ولاباقة"

"حجازي" يشدد علي تسجيل الغياب الالكتروني بمدارس الجيزة

الطالبة روان تحصد المركز الأول للناشئين في ألعاب القوي بتونس

رئيس أسوان الأزهرية يشهد حفل إستقبال أطفال روضة أسوان الإبتدائي النموذجي

إسلام سياسي

محمد سعيد رسلان لدعاة التظاهر: "تنفذون أجندات الماسونية"- فيديو

اجتماع بين المقاول الأجير ودراج وحشمت لبحث مواصلة حملة التحريض

مرصد الأزهر يدين الهجوم الإرهابى الذى استهدف قاعدة عسكرية فى الصومال

القبض على 3 أشخاص على صلة بتنظيم داعش في روسيا


زيت وسكر

التفاصيل الكاملة عن نظام العمل 3 أيام أسبوعيا لموظفي الدولة

تعرف على تقنية علاج دوالى الساقين باستخدام الليزر

نجاح تركيب اول صمام مخي بريتوني بمستشفى الهلال بسوهاج

ما هي أعراض الإصابة بـ”اللوكيميا”؟

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
سعاد
لواء.حمدى البطران
السلاح فى الأرياف
سيد عبدالقادر
«ثورة الشك» فى شوارع مصر!
لواء. محسن الفحام
الحياد خيانة
المزيد

الثقافة

الصين ومقدونيا تتفقان على تعزيز التعاون الأكاديمي

الصين تطلق حملة قراءة فى المناطق الريفية

المتينى: الجامعات الأهلية صمام الأمان للتعليم الجامعى بمصر

اليوم.. انطلاق ورشة أساسيات المكان السينمائى بمركز الحضارة

صفحتنا ع الفيس بوك