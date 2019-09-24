حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الثلاثاء 24 سبتمبر 2019
الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 07:25 ص
إسلام جمالطباعة
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك اليوم الثلاثاء، لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:
الحمل
مهنيًا: سواء أكنت تعمل أو تذهب في عطلة تصادف السعادة، أمامك آفاق جديدة ورحلات مميزة وتنفيذ لبعض الوعود أو تحطم لبعض القيود التي كانت تحول دون بلوغك الأهداف.
عاطفيًا: تغمرك الرومنسية وتفكر في مستقبلك كما في عائلتك، تعرف اعتبارًا من اليوم علاقات عاطفية سطحية وعابرة يطرب لها القلب ولو كانت غير عميقة.
صحيًا: صحيًا: استمع جيدًا إلى آراء المتخصصين في وضعك الصحي الدقيق، فالحالة الصحية تتدهور على الدوام بسبب الإهمال.
الثور
مهنيًا: تشكو الإرهاق الشديد بسبب الضغوط التي تعانيها، المطلوب الكثير من الدبلوماسية في التعاطي، وحاوِل أن تستوعب الأحداث التي تجري من دون غضب أو تأزيم.
عاطفيًا: لا تدرك ماذا تريد فعلًا أو تجد نفسك أمام خيار صعب وبلبلة، أو تمر أيضًا بامتحان، وفي غضون أيام تتبلور العواطف والقرارات.
صحيًا: المطلوب منك إجراء فحوص دورية للتأكد من سلامة وضعك الصحي، والعمل بالإرشادات الطبية التي تعود عليك بالفائدة الصحية الكبيرة.
الجوزاء
مهنيًا: ساوم وفاوض لاسترداد حقوقك، وناقش صلاحياتك، والعب دورًا إيجابيًا في المناقشات، أنت بحاجة إلى كل التعاطف والتضامن.
عاطفيًا: تؤدي جاذبيتك دورًا كبيرًا في تقريب وجهات النظ،. قد يكون الحب على موعد معك فتعيش قصة حالمة أو ارتباطًا جميلا وأجواء مميزة.
صحيًا: صحيًا: حافظ على استقرار صحتك وإذا شعرت ببعض الآلام عليك أن تسعى لعلاجها والتغلب على الآلام.
السرطان
مهنيًا: تحتاج إلى كثير من العمل والجهد والصبر، وتثير الشؤون المهنية حماستك وتحمل إليك أحداثًا متوقعة وحركة كبيرة وتحديات لبسط سلطتك والسيطرة على الأوضاع.
عاطفيًا: انطلاقة ديناميكية وتسير أمورك العاطفية بطريقة مرضية، وتؤدي جاذبيتك دورًا كبيرًا في تقريب وجهات النظر.
صحيًا: رياضة المشي مهمة جدًا، وتساعدك على التفكير أفضل وتبعد عنك الضغوط والهموم والمشكلات.
الأسد
مهنيًا: افرح الظروف تدفعك إلى القمّة وتعززّ موقعك وتسمح لك إعطاء انطباعات أفضل مما أنت تتوقع، لا خلافات ضاغطة لأنك قادر على إزالتها وإعادة الانسجام.
عاطفيًا: قد يشعر الآخرون بالضعف أمامك، وتستفيد أنت من هذه الهالة، لكي تفرض رأيك ووجهة نظرك على المحيط.
صحيًا: حذار الطقس المتقلب الذي يمكن أن يصيبك بأي أزمة صحية، فبدلًا من أن تعالجها حاول أن تتفادها قدر الإمكان.
العذراء
مهنيًا: تعيش يومًا فارغًا من الطاقة المتناغمة مع برجك، فلا تكن عنيدًا، ولا تجادل بقسوة أو بنية سلبية، وضّح كلامك جيدًا ولا تترك مجالًا للغموض.
عاطفيًا: أدعوك الى التعبير عن عواطفك بهدوء ولا تتراجع أمام الضغوط أو التدخلات الخارجية، دافع عن العلاقة وبدّد كل الشكوك والشوائب التي قد تباعد بينكما.
صحيًا: بسبب هدوئك وثبات انفعالك لا تصاب بالتوتر أو بأي نوع من أنواع الاكتئاب، وتحافظ على صحتك ومظهرك جيدًا بسبب التزامك ممارسة الرياضة وتناول الأطعمة المغذية.
الميزان
مهنيًا: يبارك الحظ أعمالك ويحسّن أوضاعك المهنية والمالية، ويعدك بنتائج مذهلة تخص مشاريعك القصيرة والبعيدة المدى.
عاطفيًا: انفتاحك على الخارج وعلى الحياة العاطفية يدفعك إلى سلوك سبل جديدة تجعلك تحسن في نفسيتك ومظهرك، فتبرز وتلفت أنظار المحيطين بك.
صحيًا: أنت بأحسن حال ولا مشكلة صحية لديك، تستمد من أعماق نفسك طاقة كبيرة وقدرة على مواجهة كل تحديات الحياة اليومية.
العقرب
مهنيًا: تكون التطورات كلها لمصلحتك في الأيام المقبلة، لكن ذلك لا يعني التفريط في المكتسبات التي حققتها أخيرًا.
عاطفيًا: حاول أن تكون منصفًا مع الشريك، فهذا أفضل للجميع ويخلق الكثير من الأجواء الإيجابية بينكما.
صحيًا: حاول الترفيه عن نفسك قدر المستطاع، ولا تبق بالك مشغولًا على العمل، فكل شيء على خير ما يرام.
القوس
مهنيًا: تطمئن هواجسك وترغب في تغيير موقعك وتلطيف الجو، تتسارع الخطوات والاتصالات، ولكن وضّح كلامك جيدًا تفاديًا للالتباس.
عاطفيًا: لا يتجاوب الحبيب معك بالقدر المطلوب، بل يتحرك بالاتجاه المعاكس لمصلحة العلاقة، لذلك يتوجب عليك التدخل لمراعاة ظروفه وتفهمها.
صحيًا: يكون الوضع الصحية متطلبًا ومن الضروري الاهتمام بأي نقاط ضعف إذا كنت تعاني منها.
الجدي
مهنيًا: تتحسن المعنويات، وتأخذك الأحلام نحو البعيد، وتعرف نشاطات متعددة وسفرًا ودراسات مهمة، وتنجح في استقطاب تحالفات جديدة.
عاطفيًا: لا تنس أنك تمر بفترة استثنائية على الصعيد العاطفي، لكن يحمل إليك الحب أفراحًا كثيرة، وآمالًا وثباتًا ومواعيد مميزة.
صحيًا: لن تربح شيئًا إذا حاولت زيادة الضغوط من دون إيجاد منفذ مناسب لها، لذا عليك أخذ قسط كبير من الراحة والنوم كي تهدأ من توتر أعصابك.
الدلو
مهنيًا: لا تتسرع في توظيف علاقاتك وأموالك، حافظ على استقرار موازنتك، وصحّح بعض الأوضاع، وفاوض بوضوح وبليونة، باستطاعتك التوصل إلى حل توافقي.
عاطفيًا: علاقتك بالشريك تسودها الرومانسية والمشاعر الرقيقة المتبادلة وخصوصًا أنك صممت على إنهاء هذا الشهر بتفاؤل.
صحيًا: قد تكون نتيجة الضغوط وعكة صحيّة أو خلافًا حادًا، لذلك يُرجى اتخاذ جميع التدابير لحماية الاستقرار العام.
الحوت
مهنيًا: الطريق يكون سالكًا في مختلف الاتجاهات وخاليًا تمامًا من العراقيل، وكأنّ القدر يقدّم لك فرصة ثمينة للتقدّم، لذلك اعتبر الأيام المقبلة رائعة وحظوظها لا تفوّت.
عاطفيًا: تبدو علاقاتك ممتازة إفتح يديك يا عزيزي، لكي تستقبل قصة مهمة قد تنطبع في ذاكرتك أو تشكل مفترق طرق في حياتك.
صحيًا: لا تهمل ممارسة التمارين الرياضية التي تساعد على تنشيط الدورة الدموية، والحل الوحيد لتحريك العضلات القيام بنشاط رياضي أو ممارسة السباحة.
الحمل
مهنيًا: سواء أكنت تعمل أو تذهب في عطلة تصادف السعادة، أمامك آفاق جديدة ورحلات مميزة وتنفيذ لبعض الوعود أو تحطم لبعض القيود التي كانت تحول دون بلوغك الأهداف.
عاطفيًا: تغمرك الرومنسية وتفكر في مستقبلك كما في عائلتك، تعرف اعتبارًا من اليوم علاقات عاطفية سطحية وعابرة يطرب لها القلب ولو كانت غير عميقة.
صحيًا: صحيًا: استمع جيدًا إلى آراء المتخصصين في وضعك الصحي الدقيق، فالحالة الصحية تتدهور على الدوام بسبب الإهمال.
الثور
مهنيًا: تشكو الإرهاق الشديد بسبب الضغوط التي تعانيها، المطلوب الكثير من الدبلوماسية في التعاطي، وحاوِل أن تستوعب الأحداث التي تجري من دون غضب أو تأزيم.
عاطفيًا: لا تدرك ماذا تريد فعلًا أو تجد نفسك أمام خيار صعب وبلبلة، أو تمر أيضًا بامتحان، وفي غضون أيام تتبلور العواطف والقرارات.
صحيًا: المطلوب منك إجراء فحوص دورية للتأكد من سلامة وضعك الصحي، والعمل بالإرشادات الطبية التي تعود عليك بالفائدة الصحية الكبيرة.
الجوزاء
مهنيًا: ساوم وفاوض لاسترداد حقوقك، وناقش صلاحياتك، والعب دورًا إيجابيًا في المناقشات، أنت بحاجة إلى كل التعاطف والتضامن.
عاطفيًا: تؤدي جاذبيتك دورًا كبيرًا في تقريب وجهات النظ،. قد يكون الحب على موعد معك فتعيش قصة حالمة أو ارتباطًا جميلا وأجواء مميزة.
صحيًا: صحيًا: حافظ على استقرار صحتك وإذا شعرت ببعض الآلام عليك أن تسعى لعلاجها والتغلب على الآلام.
السرطان
مهنيًا: تحتاج إلى كثير من العمل والجهد والصبر، وتثير الشؤون المهنية حماستك وتحمل إليك أحداثًا متوقعة وحركة كبيرة وتحديات لبسط سلطتك والسيطرة على الأوضاع.
عاطفيًا: انطلاقة ديناميكية وتسير أمورك العاطفية بطريقة مرضية، وتؤدي جاذبيتك دورًا كبيرًا في تقريب وجهات النظر.
صحيًا: رياضة المشي مهمة جدًا، وتساعدك على التفكير أفضل وتبعد عنك الضغوط والهموم والمشكلات.
الأسد
مهنيًا: افرح الظروف تدفعك إلى القمّة وتعززّ موقعك وتسمح لك إعطاء انطباعات أفضل مما أنت تتوقع، لا خلافات ضاغطة لأنك قادر على إزالتها وإعادة الانسجام.
عاطفيًا: قد يشعر الآخرون بالضعف أمامك، وتستفيد أنت من هذه الهالة، لكي تفرض رأيك ووجهة نظرك على المحيط.
صحيًا: حذار الطقس المتقلب الذي يمكن أن يصيبك بأي أزمة صحية، فبدلًا من أن تعالجها حاول أن تتفادها قدر الإمكان.
العذراء
مهنيًا: تعيش يومًا فارغًا من الطاقة المتناغمة مع برجك، فلا تكن عنيدًا، ولا تجادل بقسوة أو بنية سلبية، وضّح كلامك جيدًا ولا تترك مجالًا للغموض.
عاطفيًا: أدعوك الى التعبير عن عواطفك بهدوء ولا تتراجع أمام الضغوط أو التدخلات الخارجية، دافع عن العلاقة وبدّد كل الشكوك والشوائب التي قد تباعد بينكما.
صحيًا: بسبب هدوئك وثبات انفعالك لا تصاب بالتوتر أو بأي نوع من أنواع الاكتئاب، وتحافظ على صحتك ومظهرك جيدًا بسبب التزامك ممارسة الرياضة وتناول الأطعمة المغذية.
الميزان
مهنيًا: يبارك الحظ أعمالك ويحسّن أوضاعك المهنية والمالية، ويعدك بنتائج مذهلة تخص مشاريعك القصيرة والبعيدة المدى.
عاطفيًا: انفتاحك على الخارج وعلى الحياة العاطفية يدفعك إلى سلوك سبل جديدة تجعلك تحسن في نفسيتك ومظهرك، فتبرز وتلفت أنظار المحيطين بك.
صحيًا: أنت بأحسن حال ولا مشكلة صحية لديك، تستمد من أعماق نفسك طاقة كبيرة وقدرة على مواجهة كل تحديات الحياة اليومية.
العقرب
مهنيًا: تكون التطورات كلها لمصلحتك في الأيام المقبلة، لكن ذلك لا يعني التفريط في المكتسبات التي حققتها أخيرًا.
عاطفيًا: حاول أن تكون منصفًا مع الشريك، فهذا أفضل للجميع ويخلق الكثير من الأجواء الإيجابية بينكما.
صحيًا: حاول الترفيه عن نفسك قدر المستطاع، ولا تبق بالك مشغولًا على العمل، فكل شيء على خير ما يرام.
القوس
مهنيًا: تطمئن هواجسك وترغب في تغيير موقعك وتلطيف الجو، تتسارع الخطوات والاتصالات، ولكن وضّح كلامك جيدًا تفاديًا للالتباس.
عاطفيًا: لا يتجاوب الحبيب معك بالقدر المطلوب، بل يتحرك بالاتجاه المعاكس لمصلحة العلاقة، لذلك يتوجب عليك التدخل لمراعاة ظروفه وتفهمها.
صحيًا: يكون الوضع الصحية متطلبًا ومن الضروري الاهتمام بأي نقاط ضعف إذا كنت تعاني منها.
الجدي
مهنيًا: تتحسن المعنويات، وتأخذك الأحلام نحو البعيد، وتعرف نشاطات متعددة وسفرًا ودراسات مهمة، وتنجح في استقطاب تحالفات جديدة.
عاطفيًا: لا تنس أنك تمر بفترة استثنائية على الصعيد العاطفي، لكن يحمل إليك الحب أفراحًا كثيرة، وآمالًا وثباتًا ومواعيد مميزة.
صحيًا: لن تربح شيئًا إذا حاولت زيادة الضغوط من دون إيجاد منفذ مناسب لها، لذا عليك أخذ قسط كبير من الراحة والنوم كي تهدأ من توتر أعصابك.
الدلو
مهنيًا: لا تتسرع في توظيف علاقاتك وأموالك، حافظ على استقرار موازنتك، وصحّح بعض الأوضاع، وفاوض بوضوح وبليونة، باستطاعتك التوصل إلى حل توافقي.
عاطفيًا: علاقتك بالشريك تسودها الرومانسية والمشاعر الرقيقة المتبادلة وخصوصًا أنك صممت على إنهاء هذا الشهر بتفاؤل.
صحيًا: قد تكون نتيجة الضغوط وعكة صحيّة أو خلافًا حادًا، لذلك يُرجى اتخاذ جميع التدابير لحماية الاستقرار العام.
الحوت
مهنيًا: الطريق يكون سالكًا في مختلف الاتجاهات وخاليًا تمامًا من العراقيل، وكأنّ القدر يقدّم لك فرصة ثمينة للتقدّم، لذلك اعتبر الأيام المقبلة رائعة وحظوظها لا تفوّت.
عاطفيًا: تبدو علاقاتك ممتازة إفتح يديك يا عزيزي، لكي تستقبل قصة مهمة قد تنطبع في ذاكرتك أو تشكل مفترق طرق في حياتك.
صحيًا: لا تهمل ممارسة التمارين الرياضية التي تساعد على تنشيط الدورة الدموية، والحل الوحيد لتحريك العضلات القيام بنشاط رياضي أو ممارسة السباحة.