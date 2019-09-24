حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الثلاثاء 24 سبتمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك اليوم الثلاثاء، لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:



الحمل

مهنيًا: سواء أكنت تعمل أو تذهب في عطلة تصادف السعادة، أمامك آفاق جديدة ورحلات مميزة وتنفيذ لبعض الوعود أو تحطم لبعض القيود التي كانت تحول دون بلوغك الأهداف.

عاطفيًا: تغمرك الرومنسية وتفكر في مستقبلك كما في عائلتك، تعرف اعتبارًا من اليوم علاقات عاطفية سطحية وعابرة يطرب لها القلب ولو كانت غير عميقة.

صحيًا: صحيًا: استمع جيدًا إلى آراء المتخصصين في وضعك الصحي الدقيق، فالحالة الصحية تتدهور على الدوام بسبب الإهمال.



الثور

مهنيًا: تشكو الإرهاق الشديد بسبب الضغوط التي تعانيها، المطلوب الكثير من الدبلوماسية في التعاطي، وحاوِل أن تستوعب الأحداث التي تجري من دون غضب أو تأزيم.

عاطفيًا: لا تدرك ماذا تريد فعلًا أو تجد نفسك أمام خيار صعب وبلبلة، أو تمر أيضًا بامتحان، وفي غضون أيام تتبلور العواطف والقرارات.

صحيًا: المطلوب منك إجراء فحوص دورية للتأكد من سلامة وضعك الصحي، والعمل بالإرشادات الطبية التي تعود عليك بالفائدة الصحية الكبيرة.



الجوزاء

مهنيًا: ساوم وفاوض لاسترداد حقوقك، وناقش صلاحياتك، والعب دورًا إيجابيًا في المناقشات، أنت بحاجة إلى كل التعاطف والتضامن.

عاطفيًا: تؤدي جاذبيتك دورًا كبيرًا في تقريب وجهات النظ،. قد يكون الحب على موعد معك فتعيش قصة حالمة أو ارتباطًا جميلا وأجواء مميزة.

صحيًا: صحيًا: حافظ على استقرار صحتك وإذا شعرت ببعض الآلام عليك أن تسعى لعلاجها والتغلب على الآلام.



السرطان

مهنيًا: تحتاج إلى كثير من العمل والجهد والصبر، وتثير الشؤون المهنية حماستك وتحمل إليك أحداثًا متوقعة وحركة كبيرة وتحديات لبسط سلطتك والسيطرة على الأوضاع.

عاطفيًا: انطلاقة ديناميكية وتسير أمورك العاطفية بطريقة مرضية، وتؤدي جاذبيتك دورًا كبيرًا في تقريب وجهات النظر.

صحيًا: رياضة المشي مهمة جدًا، وتساعدك على التفكير أفضل وتبعد عنك الضغوط والهموم والمشكلات.



الأسد

مهنيًا: افرح الظروف تدفعك إلى القمّة وتعززّ موقعك وتسمح لك إعطاء انطباعات أفضل مما أنت تتوقع، لا خلافات ضاغطة لأنك قادر على إزالتها وإعادة الانسجام.

عاطفيًا: قد يشعر الآخرون بالضعف أمامك، وتستفيد أنت من هذه الهالة، لكي تفرض رأيك ووجهة نظرك على المحيط.

صحيًا: حذار الطقس المتقلب الذي يمكن أن يصيبك بأي أزمة صحية، فبدلًا من أن تعالجها حاول أن تتفادها قدر الإمكان.



العذراء

مهنيًا: تعيش يومًا فارغًا من الطاقة المتناغمة مع برجك، فلا تكن عنيدًا، ولا تجادل بقسوة أو بنية سلبية، وضّح كلامك جيدًا ولا تترك مجالًا للغموض.

عاطفيًا: أدعوك الى التعبير عن عواطفك بهدوء ولا تتراجع أمام الضغوط أو التدخلات الخارجية، دافع عن العلاقة وبدّد كل الشكوك والشوائب التي قد تباعد بينكما.

صحيًا: بسبب هدوئك وثبات انفعالك لا تصاب بالتوتر أو بأي نوع من أنواع الاكتئاب، وتحافظ على صحتك ومظهرك جيدًا بسبب التزامك ممارسة الرياضة وتناول الأطعمة المغذية.



الميزان

مهنيًا: يبارك الحظ أعمالك ويحسّن أوضاعك المهنية والمالية، ويعدك بنتائج مذهلة تخص مشاريعك القصيرة والبعيدة المدى.

عاطفيًا: انفتاحك على الخارج وعلى الحياة العاطفية يدفعك إلى سلوك سبل جديدة تجعلك تحسن في نفسيتك ومظهرك، فتبرز وتلفت أنظار المحيطين بك.

صحيًا: أنت بأحسن حال ولا مشكلة صحية لديك، تستمد من أعماق نفسك طاقة كبيرة وقدرة على مواجهة كل تحديات الحياة اليومية.



العقرب

مهنيًا: تكون التطورات كلها لمصلحتك في الأيام المقبلة، لكن ذلك لا يعني التفريط في المكتسبات التي حققتها أخيرًا.

عاطفيًا: حاول أن تكون منصفًا مع الشريك، فهذا أفضل للجميع ويخلق الكثير من الأجواء الإيجابية بينكما.

صحيًا: حاول الترفيه عن نفسك قدر المستطاع، ولا تبق بالك مشغولًا على العمل، فكل شيء على خير ما يرام.



القوس

مهنيًا: تطمئن هواجسك وترغب في تغيير موقعك وتلطيف الجو، تتسارع الخطوات والاتصالات، ولكن وضّح كلامك جيدًا تفاديًا للالتباس.

عاطفيًا: لا يتجاوب الحبيب معك بالقدر المطلوب، بل يتحرك بالاتجاه المعاكس لمصلحة العلاقة، لذلك يتوجب عليك التدخل لمراعاة ظروفه وتفهمها.

صحيًا: يكون الوضع الصحية متطلبًا ومن الضروري الاهتمام بأي نقاط ضعف إذا كنت تعاني منها.



الجدي

مهنيًا: تتحسن المعنويات، وتأخذك الأحلام نحو البعيد، وتعرف نشاطات متعددة وسفرًا ودراسات مهمة، وتنجح في استقطاب تحالفات جديدة.

عاطفيًا: لا تنس أنك تمر بفترة استثنائية على الصعيد العاطفي، لكن يحمل إليك الحب أفراحًا كثيرة، وآمالًا وثباتًا ومواعيد مميزة.

صحيًا: لن تربح شيئًا إذا حاولت زيادة الضغوط من دون إيجاد منفذ مناسب لها، لذا عليك أخذ قسط كبير من الراحة والنوم كي تهدأ من توتر أعصابك.



الدلو

مهنيًا: لا تتسرع في توظيف علاقاتك وأموالك، حافظ على استقرار موازنتك، وصحّح بعض الأوضاع، وفاوض بوضوح وبليونة، باستطاعتك التوصل إلى حل توافقي.

عاطفيًا: علاقتك بالشريك تسودها الرومانسية والمشاعر الرقيقة المتبادلة وخصوصًا أنك صممت على إنهاء هذا الشهر بتفاؤل.

صحيًا: قد تكون نتيجة الضغوط وعكة صحيّة أو خلافًا حادًا، لذلك يُرجى اتخاذ جميع التدابير لحماية الاستقرار العام.



الحوت

مهنيًا: الطريق يكون سالكًا في مختلف الاتجاهات وخاليًا تمامًا من العراقيل، وكأنّ القدر يقدّم لك فرصة ثمينة للتقدّم، لذلك اعتبر الأيام المقبلة رائعة وحظوظها لا تفوّت.

عاطفيًا: تبدو علاقاتك ممتازة إفتح يديك يا عزيزي، لكي تستقبل قصة مهمة قد تنطبع في ذاكرتك أو تشكل مفترق طرق في حياتك.

صحيًا: لا تهمل ممارسة التمارين الرياضية التي تساعد على تنشيط الدورة الدموية، والحل الوحيد لتحريك العضلات القيام بنشاط رياضي أو ممارسة السباحة.