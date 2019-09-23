اتحاد الكرة الألماني يطالب أندية البوندسليجا بالاهتمام بالكرة النسائية

طالبت مديرة الاتحاد الألماني لكرة القدم، هيكي أولريتش، اليوم الاثنين الأندية الألمانية بتقديم المزيد من الدعم للكرة النسائية في ألمانيا.



وقالت أورليتش، مديرة الاتحادات الإقليمية الألمانية ورابطة الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليجا" في مقابلة مع مجلة "كيكر" الألمانية: "علينا أن نرى جيدا ما تقوم به الاتحادات الأخرى، التي تعمل بشكل أسرع وأفضل منا، إنهم أكثر إبداعا".



وأضافت أورليتش قائلة: "الأندية الأكثر أهمية في إنجلترا تشرف على موضوع كرة القدم للسيدات باستراتيجية واضحة، وأتمنى أن يحدث هذا في السوق الألماني، على أنديتنا أن تناقش بشكل مكثف كل ما يتعلق بكرة القدم للسيدات، يمكن للأندية أن تضع هذا الموضوع تحت سقف واحد وأن تنظر إليه كمهمة سياسية اجتماعية".