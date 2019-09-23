استعجال تحريات ضبط تشكيل عصابي لسرقة السيارات في المرج

استعجلت نيابة المرج الجزئية، اليوم الاثنين، تحريات المباحث الجنائية، في واقعة اتهام عاطلين، بتكوين تشكيل عصابي لسرقة سيارتين.



وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارًا يفيد بضبط عاطلين حال استقلالهما "سيارة فان"، وبالكشف عن السيارة، تبين أنها مُبلغ بسرقتها، بمنطقة المرج.



بمواجهتهما اعترفا بسرقة السيارة بأسلوب توصيل الأسلاك، حال توقفها بمنطقة البراجيل في الجيزة، موضحين تخصص تشكيلهم العصابي الإجرامي في سرقة السيارات.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم إخطار اللواء محمد منصور، مدير أمن القاهرة، الذي أمر بالعرض على النيابة للتحقيق.