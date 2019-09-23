استعجال التقرير الجنائي لواقعة ضبط 4 كيلو حشيش في المطرية

استعجلت نيابة المطرية الجزئية، اليوم الإثنين، تقرير المعمل الجنائي لواقعة ضبط 4 كيلو حشيش بحوزة عاطلين.



وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارًا بتمكن إدارة مكافحة المخدرات من ضبط عاطلين سبق اتهامهما في 4 قضايا متنوعة، حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة المطرية، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش، وزنت 3.875 كيلوجرام، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.



وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وقررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.