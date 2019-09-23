أحمد موسى يستعرض إنجازات الدولة في منظومة الخبر والعشوائيات

قال الإعلامي أحمد موسى، إن 80 مليون مصري استفادوا من منظومة الخبز الجديدة، مشيرًا إلى أنه قبل تنفيذ هذه المنظومة كانت الطوابير بالمئات للحصول على رغيف عيش واحد.



وأضاف "موسى"، خلال برنامجه "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الدولة المصرية نفذت العديد من مشروعات تطوير العشوائيات من أجل حياة كريمة للمواطن، لافتًا إلى تطوير كل من: "تل العقارب وغيط العنب والدويقة" وغيرها من الأماكن العشوائية الخطيرة.



وأوضح مقدم برنامج "على مسئوليتي"، أن جماعة الإخوان الإرهابية لا يهمها المصريين، ولكن كل ما يهمها هو السيطرة على الحكم في مصر.



وحذر "موسى" الشعب المصري من إعلام الجماعة الإرهابية الذي يسعى في محاولات فاشلة لإسقاط الدولة المصرية.



وتابع: "كل الهاربين في تركيا والذين يدعون للفوضى والتخريب في مصر، يبثون الشائعات والفتن والأكاذيب من داخل الملاهي في تركيا"، لافتًا إلى أن هؤلاء الخونة لن يعودوا إلى مصر، مضيفًا: "هؤلاء الذين يمتلكون ملايين الدولارات وعايشين في بذخ شديد عمرهم ما فكروا في الغلابة".