تحذير من نمو القروض الاستهلاكية في فنلندا

حذر "مجلس المخاطر المصرفية الكبرى الأوروبي" من نمو القروض الاستهلاكية في فنلندا، داعيا إلى ضرورة تطويرأدوات جديدة لمواجهة هذه الظاهرة.



وطالب المجلس بوضع حدود ملزمة للقروض التي يمكن لأي مقترض الحصول عليها بما يتفق مع مستوى دخله، وفرض قيود على نوعية الضمانات التي يمكن تقديمها للحصول على هذه القروض، وكذلك وضع حد أقصى لمدة سداد القرض.



من ناحيتها ذكرت وزارة المالية الفنلندية اليوم الاثنين أنها شكلت مجموعة عمل للبحث عن سبل الحد من نمو القروض الاستهلاكية، وتعتزم نشر نتائج البحث أول أكتوبر المقبل.



وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء الاقتصادية إلى الخوف من نمو القروض الاستهلاكية في فنلندا لا يعود إلى ارتفاع معدلات هذه الديون، باعتبار أن فنلندا من أقل دول أوروبا من حيث نسبة الديون المشكوك في تحصليها من إجمالي حجم قروض القطاع المصرفي، وإنما يعود إلى الخوف من تراجع الإنفاق الاستهلاكي في مرحلة معينة عندما يضطر المستهلكون إلى ذلك حتى يتمكنوا من خدمة ديونهم وهو ما سيؤثر سلبا على النشاط الاقتصادي.



وبحسب بيانات مجلس المخاطر المصرفية الكبرى الأوروبية، فإن معدل القروض الاستهلاكية في فنلندا وصل إلى 129% من إجمالي دخل المستهلكين القابل للإنفاق خلال الربع الأول من العام الحالي بزيادة قدرها 20 نقطة مئوية عن المعدل في 2008.



يذكر أن مجلس المخاطر المصرفية الكبرى تأسس في 16 ديسمبر 2010 ومقره في فرانكفورت بألمانيا، كأحد أليات مراقبة أداء النظام المصرفي في الاتحاد الأوروبي لمنع تكرار الأزمة المالية التي ضربت أوروبا والعالم منذ أواخر 2008.