أليسون بيكر أفضل حارس في العالم 2019

تُوِّج البرازيلي أليسون بيكر، حارس ليفربول، بجائزة أفضل حارس مرمى في العالم لعام 2019، المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" خلال الحفل الذي أُقيم اليوم الإثنين، في مدينة ميلانو الإيطالية.



وتفوق الحارس البرازيلي، على مواطنه إيدرسون حارس مانشستر سيتي، والألماني مارك أندريه تير شتجن، حارس برشلونة.



كان أليسون، 26 عامًا، قاد ليفربول الموسم الماضي، للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، كما قاد منتخب بلاده للتتويج ببطولة كوبا أمريكا 2019.

