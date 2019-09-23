خالد منتصر: الشيخ كشك أصدر شرائط كاملة لمهاجمة لأم كلثوم

علق الكاتب خالد منتصر، على تصريحات القيادي الإخواني الدكتور عبدالله النفيسي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت، المسيئة لأم كلثوم، قائلًا إن الشيخ الراحل أحمد كشك، اعتاد في خطبه التي كانت تحرك وجدان عشرات الآلاف، الهجوم على أم كلثوم، وخصص شرائط كاملة لشن هجوم بشع على كوكب الشرق.



وأضاف "منتصر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، في برنامج "رأي عام"، المُذاع عبر فضائية "TeN": "تقويض الفن يهدف لتخريب تخريب الروح المصرية، لهذا لاحق الإخوان والجماعات الإسلامية الفنانين، وعلى رأسهم يوسف شاهين، ومحمد عبدالوهاب".



وأردف:"لتخريب الوجدان المصري لازم يضربوا الفن، يكرهون الفن لأنه لا يمكن لشخص يرسم أو يسمع موسيقى ويرقص باليه، أن ينفذ عمليات الذبح أو التفجير والتفخيخ، لا يمكن يطبق عليه السمع والطاعة، وإنه بين مرشدك كالجثة بين مغسلها".



ولفت "منتصر"، إلى أن الفن يسحب بساط الوجدان من تحت أرجلهم، لأن الفن والدين يلعبان على نفس المساحة الوجدانية.