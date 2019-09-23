تجديد حبس تاجر بتهمة النصب على المواطنين في الساحل

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الساحل، اليوم الإثنين، تجديد تاجر متهم بالنصب والاحتيال والاستيلاء على 2 مليون جنيه من المواطنين؛ بزعم توظيفها لمدة 15 يوم على ذمة التحقيقات.



وكانت مباحث الأموال العامة تلقت بلاغًا من 4 مواطنين يفيد بتلقي أحد الأشخاص مبالغ مالية منهم بلغت نحو 2 مليون جنيه بغرض توظيفها، واستثمارها فى مجال تجارة قطع غيار السيارات، مٌقابل أرباح مُتفق عليها، والتزامه مع البعض منهم فى سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة، إلا أنه امتنع عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ، واستيلائه على تلك الأموال بالمُخالفة للقانون.



وأثبتت التحريات صحة الواقعة، فتم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.