الجزائر تواجه الكونغو الديمقراطية وديًا الشهر المقبل

أعلن اتحاد كرة القدم الجزائري، اليوم الاثنين، أن المنتخب الأول بطل إفريقيا، سيلتقي منتخب الكونغو الديمقراطية وديا يوم الخميس الموافق العاشر من أكتوبر المقبل على ملعب "مصطفى تشاكر" بمدينة البليدة القريبة من العاصمة الجزائرية.



وتخوض الجزائر مباراة ودية أخرى أمام كولومبيا يوم 15 أكتوبر المقبل بمدينة ليل الفرنسية.



وتأتي المبارتان ضمن استعدادات المنتخب الجزائري لمواجهتيه الرسميتين أمام زامبيا وبوتسوانا المقررتين في شهر نوفمبر المقبل، ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2021.