طارق رحمي: المرأة والفنون والثقافة يحتلون مكانة مرموقة بجامعة السويس

قال الدكتور طارق رحمي، رئيس جامعة قناة السويس، إن وجد الاهتمام بالفنون والثقافة والمواهب داخل الجامعة، فأوركسترا جامعة قناة السويس مكون من ١٠٠ طالب وطالبة، والمايسترو هى دكتورة من الجامعة، فالمرأة والفنون والثقافة يحتلون مكانة مرموقة في جامعة قناة السويس.



وألقى الدكتور طارق رحمى، الضوء على اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، باكتشاف المواهب والسعي دائما على تنميتها، بهدف المساهمة في العملية التعليمية وتفجر طاقات أبنائنا الطلبة، لخلق أجيال وأجيال من المبدعين فى مختلف المجالات.



جاء ذلك منذ قليل خلال ملتقى الهناجر الثقافي الذي يقام تحت رعاية وزيرة الثقافة، وينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافى، برئاسة المخرج خالد جلال، تحت عنوان "التعليم والنهوض بالوطن".



وضيوف الملتقى هم: الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور طارق رحمي رئيس جامعة قناة السويس، والدكتور طايع عبداللطيف، مستشار وزير التعليم العالى، والدكتور سعد الزنط، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية وأخلاقيات الاتصال، ويدير اللقاء الناقدة الدكتورة ناهد عبدالحميد مدير ومؤسس الملتقى.