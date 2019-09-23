أحمد موسي: دُعاة الفوضى في مصر خونة وليسوا معارضة

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه يجب اتخاذ إجراءات سريعة ضد كل من يحرض على الدولة المصرية.



وأضاف "موسى"، خلال برنامجه "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الشعب الذي جرّب عذاب الفوضى والخراب لن يقبل أن يجربها مرة آخرى، مشيرًا إلى أن حرية النقد متاحة طالما أنها لا تتجاوز النقد البناء.



وأوضح مقدم برنامج "على مسئوليتي"، أن المعارض الوطني له الحق في قول رأيه، مشيرًا إلى أن دعاة الفوضى والتخريب ليسوا معارضة بل مجموعة من العملاء والخونة.



وتابع: "يجب التفرقة بين من ينتقدون وبين دُعاة الفوضى والإرهاب الذين يقومون بها الخونة والعملاء مؤكدا: نحن نحترم الناقد الوطني لكننا نُهين دعاة الفوضى والتخريب الخونة".



وأردف: "الاتهامات موجهة للجماعة الارهابية وحركة 6 أبريل والاشتراكيين الثوريين"، لافتا: "هم خونة الأوطان".