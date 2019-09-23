مشجعة برازيلية ونجلها الكفيف أفضل مشجعي 2019

نالت المشجعة البرازيلية سيلفيا جريكو ونجلها نيكولاس، جائزة أفضل جمهور لعام 2019، اليوم الإثنين، في حفل فيفا الذي يقام في مدينة ميلانو الإيطالية.



وتُوّجت جريكو بالجائزة، في ظل ما تقوم به مع نجلها الكفيف والمريض بالتوحد نيكولاس، حيث يذهبان إلى لقاءات ناديهما المفضل بالميراس، وتتكفل الأم بأن تروي لابنها تفاصيل المباريات.



وتفوقت سيلفيا ونجلها على منافسيها في القائمة النهائية للمرشحين للجائزة، وهم المشجع الأوروجواياني خوستو سانشيز، وجماهير كرة القدم الهولندية في مونديال السيدات 2019 بفرنسا.