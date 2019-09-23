مارسيلو بيلسا يتوج بجائزة الروح الرياضية

توج مارسيلو بيلسا مدرب ليدز يونايتد الإنجليزية بجائزة الروح الرياضية التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لعام 2019.



ونال الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، جائزة أفضل مدرب في العالم "THE BEST"، في حفل الجوائز السنوي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الذي اليوم الإثنين في مدينة ميلانو الإيطالى.



وتوج كلوب بالجائزة بعد تفوقه على الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، والأرجنتيني بوكتينيو المدير الفني لتوتنهام الإنجليزي.