الأهلي يعلن تفاصيل إصابة مروان

أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، تفاصيل إصابة مروان محسن مهاجم الفريق في مباراة سموحة، مساء اليوم، التي فاز بها الأحمر، بهدف نظيف في الجولة الأولى للدوري المصري.



وأضاف: "إن مروان تم نقله لأحد المستشفيات المجاورة لملعب المباراة، وكان هناك اشتباه في إصابته بكسر في الأنف، وللأسف كانت هناك حالة خشونة من لاعبي سموحة خلال المباراة، وهو ما أدى لهذه الإصابة القوية".



وأبدى عبد الحفيظ استياءه من "إقامة لقاء سموحة بعد 48 ساعة فقط من مواجهة مباراة الزمالك في بطولة السوبر"، مؤكدًا أن الدوري سيكون لصاحب النفس الطويل.



على صعيد متصل، أبدى رامي ربيعة مدافع الأهلي، سعادته الكبيرة بالفوز، قائلًا: "الحمد لله على الفوز، نجحنا في تحقيق انتصار مهم في بداية الموسم، ونسعى للتجانس مع المدرب الجديد رينيه فايلر".



وانتقد ربيعة المعسكرات الطويلة مؤكدًا أنها تسبب مللًا للاعبين، و"لكن ضيق الوقت بين مباراتي الزمالك في السوبر وسموحة بالدوري كان وراء إقامة معسكر بالإسكندرية".