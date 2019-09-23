الاتحاد الدولي لألعاب القوى يعلن استمرار الإيقاف المفروض على روسيا

قرر الاتحاد الدولي لألعاب القوى (إياف) اليوم الاثنين، استمرار الإيقاف المفروض على الاتحاد الروسي منذ نحو أربعة أعوام، إثر قضية الانتشار الواسع لتعاطي المنشطات بين الرياضيين الروس.



واتخذ مجلس إياف القرار خلال اجتماعه اليوم في العاصمة القطرية الدوحة، ليبدد أمال روسيا في مشاركة رياضييها تحت العلم الروسي في بطولة العالم لألعاب القوى التي تنطلق في الدوحة يوم الجمعة المقبل.



وجاء ذلك بعد ساعات من إعلان الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا) منح المسؤولين في روسيا مهلة لمدة ثلاثة أسابيع للرد على الادعاءات بوجود تلاعب في مختبر موسكو للكشف عن المنشطات.



وذكرت تقارير إعلامية عديدة أنه جرى التلاعب بالبيانات في محاولة للتسترعلى عملية تاريخية وممنهجة لتعاطي المنشطات بين الرياضيين الروس.



وفي حالة تأكد ادعاءات التلاعب، قد يهدد ذلك مشاركة روسيا في أولمبياد طوكيو 2020.



وقال رون أندرسن رئيس فريق التفتيش التابع لإياف، إن الاتحاد الروسي لألعاب القوى لم يف بالمعايير المطلوبة لإعادته إلى وضع الامتثال.



ويخضع الاتحاد الروسي لألعاب القوى للإيقاف منذ نوفمبر 2015، إثر تفجر قضية انتشار واسع للمنشطات بين الرياضيين الروس.



لكن يسمح لرياضيين روس بالمشاركة كرياضيين مستقلين، وستشهد بطولة العالم لألعاب القوى المقررة في الدوحة بين 27 سبتمبر الجاري والسادس من أكتوبر المقبل، مشاركة فريق روسي يضم 29 رياضيا.