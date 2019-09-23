صفقة تبادلية شتوية بين يوفنتوس وسان جيرمان

ذكرت تقارير صحفية إيطالية، أن يوفنتوس يفكر في إجراء صفقة تبادلية مع باريس سان جيرمان، في يناير المقبل.



وبحسب صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، فإن يوفنتوس يرغب في الحصول على خدمات الظهير البلجيكي توماس مونييه لاعب سان جيرمان، مقابل انتقال لاعب الوسط الألماني إيمري كان، إلى حديقة الأمراء.



وارتبط اسم إيمري كان بالرحيل عن يوفنتوس، بعد قرار ساري بعدم قيده في القائمة الأوروبية للسيدة العجوز.



ورغم انتهاء عقد مونييه مع سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري، إلى أن المسئولين في يوفنتوس يرغبون في حسم الصفقة في يناير المقبل.



وانتقل كان إلى يوفنتوس مطلع الموسم الماضي، لكنه فشل في إقناع ماوريسيو ساري بمستواه، بعدما تولى المهمة خلفًا لأليجري.



وخرج اللاعب الألماني من قائمة يوفنتوس بدوري الأبطال، مما أشعل الموقف بينه والمدير الفني ساري، وإدارة البيانكونيري، مما دفعه للتلويح بالرحيل في الشتاء.