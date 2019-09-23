محمد إمام يواصل تصوير "لص بغداد" في البحر الأحمر (صورة)

يواصل الفنان محمد إمام تصوير أحدث أعماله الفنية " لص بغداد" في البحر الأحمر.



ونشر محمد إمام صورة من كواليس التصوير عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام".



وعلق "إمام"، على الصورة قائلًا: "في الطريق إلى التصوير من أجدع وألذ الناس في الشغلانة بتاعتنا.. ده غير موهبتهم الجامدة.. كلهم أجتهدوا معايا علشان نقدملكم حاجة ماشوفتوش زيها قبل كدة.. حقيقي مستمتع بالشغل مع كل واحد فيهم بغض النظر عن نظارة ياسمين!أنتظرونا كلنا سوا في لص بغداد".



ويشارك في بطولة الفيلم كل من محمد إمام، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبدالرحمن توتة، صلاح عبدالله، أحمد رزق، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، في أول تعاون بينهما في السينما، وإنتاج "سينرجى فيلمز".