مجلس النواب الإيطالي يناقش مواجهة أزمة الهجرة
الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 08:18 م
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أكد رئيس مجلس النواب الإيطالي روبيرتو فيكو، على أن السبيل الوحيد الممكن لمواجهة أزمة الهجرة هو العمل مع الاتحاد الأوروبي، وعقد اجتماعات ولقاءات وتشكيل لجان لمحاولة توزيع المهاجرين.
وقال فيكو- في تصريحات بثتها وكالة أنباء "آكي" الإيطالية اليوم الإثنين- إنه يتعين على أوروبا بأسرها تحمل مسئوليتها لمواجهة هذه الأزمة، مشيرًا إلى أن إيطاليا لا يمكن أن تبقى بمفردها في مجال الاستقبال.
وقال فيكو- في تصريحات بثتها وكالة أنباء "آكي" الإيطالية اليوم الإثنين- إنه يتعين على أوروبا بأسرها تحمل مسئوليتها لمواجهة هذه الأزمة، مشيرًا إلى أن إيطاليا لا يمكن أن تبقى بمفردها في مجال الاستقبال.