مجلس النواب الإيطالي يناقش مواجهة أزمة الهجرة

أكد رئيس مجلس النواب الإيطالي روبيرتو فيكو، على أن السبيل الوحيد الممكن لمواجهة أزمة الهجرة هو العمل مع الاتحاد الأوروبي، وعقد اجتماعات ولقاءات وتشكيل لجان لمحاولة توزيع المهاجرين.



وقال فيكو- في تصريحات بثتها وكالة أنباء "آكي" الإيطالية اليوم الإثنين- إنه يتعين على أوروبا بأسرها تحمل مسئوليتها لمواجهة هذه الأزمة، مشيرًا إلى أن إيطاليا لا يمكن أن تبقى بمفردها في مجال الاستقبال.