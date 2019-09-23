أحمد موسى يعلق على إفلاس "توماس كوك" البريطانية

قال الإعلامي أحمد موسى، إن آلاف السائحين عالقين في المطارات بعد إفلاس توماس كوك وهي أقدم شركة رحلات في العالم.



وأضاف خلال برنامجه "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الشركة بعد 178 سنة أفلست، لافتًا إلى أنها أكبر وأعرق شركة للطيران والسياحة، متابعًا: "بريطانيا لديها أزمة حيث يجهزون 40 طائرة لنقل 150 ألف بريطاني لنقلهم لبلادهم".



وأوضح مقدم برنامج "على مسئوليتي" أن حجم التعاون السنوي للشركة يبلغ نحو 6إلى 7 مليار استرليني، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يكشف ما يحدث لنا في دول العالم، مؤكدًا أن الحكومة البريطانية تعاني أزمة كبير بعد إفلاس هذه الشركة.