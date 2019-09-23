"سبع ورقات وكوتشينة" تستعد لفعاليات نوادي شباب المسرح بالجيزة

تجري المخرجة أسماء البلتاجي بروفات مسرحية "سبع ورقات وكوتشينة "؛ استعدادا لفعاليات نوادي شباب المسرح بقصر ثقافة الجيزة.



وقالت أسماء البلتاجي - في تصريحات اليوم الإثنين - إن العمل يتناول قضايا المرأة من خلال 3 مشكلات اجتماعية هي: ختان الإناث وتأخر الزواج ومشكلة طلاق الأمهات وزواجها من زوج آخر، كما يناقش حياة بنات الشوارع وكيف بدأت وكيف انتهت حياتهم بهذا الشكل.



العرض بطولة أسماء البلتاجي، منه الله حسان، جواهر عمرو حسان، نرمين أحمد ليثى، داليا سعيد، أحمد عبد الفتاح، محمد عمر مطعني، أحمد المصري، محمد فكري، رامى عادل، مؤمن السياف، تأليف عبده الحسيني، إخراج أسماء البلتاجي.