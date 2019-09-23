محمد البستانى: نواجه منافسة غير متكافئة من القطاع غير الرسمى

قال محمد البستانى، عضو اتحاد المقاولين، إن القطاع العقارى يواجه تحديات كبرى، بعد ارتفاع أسعار الخامات نتيجة تحرير سعر الصرف، مشيرًا إلى أن السعر الحالى للعقارات غير حقيقى بسبب شدة المنافسة.



وأضاف «البستانى» أنه لا توجد مبالغة فى سعر العقارات المطروحة، بخلاف بعض المناطق والإسكان الفاخر، لافتًا إلى أن جميع المقاولين يضطرون لخفض الأسعار ولو بشكل غير مباشر، من خلال إطالة فترة سداد الأقساط التى تصل إلى ٧ سنوات، ما يؤثر على دورة رأس المال.



وذكر أن «وجود اقتصاد غير رسمى متسع فى سوق العقارات والمقاولات خلق منافسة غير متكافئة، لأن الشركات الملتزمة لديها أعباء أكثر من غير الملتزمة».

