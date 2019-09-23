إطلاق مبادرة "فرحة" لتزويج الفتيات بالفيوم

شهد محافظ الفيوم، اليوم الاثنين، احتفال مؤسسة (صناع الخير للتنمية) بإطلاق مبادرة "فرحة" لتزويج 1000 فتاة من غير القادرات، وقام المحافظ بتسليم 19 شيكًا قيمة كل شيك 10 آلاف جنيه، للفتيات المستفيدات من مختلف قرى ومراكز المحافظة.



وسادت أجواء الفرحة بين المستفيدات وأسرهن، وقدم المحافظ تهانيه للعرائس ومتمنيًا لهن حياة زوجية هنيئة، كما أكد على أهمية التنشئة السليمة للأبناء للمساهمة في صنع أجيال واعدة قادرة على بناء مستقبل الوطن.



أشاد سعد بالدور الإيجابي الذي تقوم به الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني ومنها مؤسسة صناع الخير، في المساهمة في تخفيف العبء عن كاهل البسطاء ومحدودي الدخل.



حضر الحفل وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالفيوم إيمان زكي، ومقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالفيوم ليلى طه قاسم، والمدير التنفيذي لمؤسسة صناع الخير هاني عبد الفتاح، ومدير إدارة المشروعات بالمؤسسة الدكتور محمد زمزم، ومدير فرع المؤسسة بالفيوم محمود الحجر.



يذكر أن مؤسسة صناع الخير، قد نفذت العديد من الأنشطة في قرى ومراكز محافظة الفيوم، منها 18 قافلة ضمن مبادرة "عنيك في عنينا" للحد من مسببات العمى تم خلالها توقيع الكشف الطبي على 11 ألفًا و565 شخصًا وتقديم العلاج وإجراء العمليات الجراحية بالمجان، وتنفيذ مبادرة "أولادنا في عنينا" لتوقيع الكشف الطبي على تلاميذ 10 مدارس للكشف عن أمراض العيون والأنيميا والسكرى، ومبادرة "شريان حياة" لتوصيل مياه الشرب لمنازل غير القادرين، ومبادرة "قرى الأمل" لإعادة إعمار القرى الأكثر احتياجًا، وتعمل على إعادة إعمار قرية دار السلام التابعة لمركز يوسف الصديق خلال شهر أكتوبر القادم.