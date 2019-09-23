رئيس جامعة دمياط يفتتح معامل كلية الحاسبات والمعلومات

افتتح الدكتور السيد محمد دعدور، رئيس جامعة دمياط، معامل كلية الحاسبات والمعلومات، استعدادا لبدء الدراسة بالعام الجديد، حيث أعلن بدء الدراسة بالكلية.



حضر اللقاء كل من الدكتور عبد الحميد خضر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حمدان ربيع نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور جمال بحيري، عميد كلية الحاسبات والمعلومات، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.



وأثناء الافتتاح عبر "دعدور "عن سعادته لبدء الدراسة بكلية الحاسبات والمعلومات، كما أوضح أن سوق العمل يتيح فرصا كبيرة لخريجى كلية الحاسبات والمعلومات فالعالم بأسره يتجه نحو التحول الرقمى ويولى الحاسوب أهمية كبيرة من أجل تطوير الأنشطة البشرية بشكل يواكب إيقاع العصر بغية تحقيق جودة الحياة، وهى أمور سيسهم فيها بشكل كبير خريجى كليات الحاسبات والمعلومات.



وفى نهاية حديثه تمنى للجميع طلابا وأساتذة وإداريين عاما دراسيا موفقا ومشرقا يملؤه التفاؤل.