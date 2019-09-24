فلسطين تستعين بـ"التجربة المصرية" لتطوير المحليات

المحليات في مصر، قطاع كبير يتوافد عليه، مئات المواطنين يوميًا بشكل مستمر، في مختلف المحافظات، بهدف إنجاز مصالحهم، وإنهاء مطالبهم خلال ترددهم على الوحدات المحلية بالمحافظات.



عانى قطاع المحليات، خلال الـ10 سنوات الفائتة، من تأخر كبير في مستوى الخدمات، مما ساهم في وجود مخالفات وفساد، أدى إلى تعطيل مصالح المواطنين، وتأخر تطوير القطاع، وافتقار العاملين إلى أساليب عمل حديثة لعدم وجود برامج تدريب.



استطاعت القيادة السياسية، في مصر، أن تعيد هيكلة المحليات، من خلال مشروعات تنموية كبيرة في مختلف المحافظات، شهدتها قرى ومدن وأحياء مصر على مدار الأربع سنوات الماضية، الأمر الذي أحدث نقلة جديدة في قطاعات الإدارة المحلية، وفتح الباب أمام دول أفريقيا، والدول الشقيقة لتبني التجارب الناجحة التي نفذتها مصر.



من بين تلك الدول، «فلسطين»، حيث تبنت القيادة السياسية بدولة فلسطين، التجربة المصرية الناجحة في مجال المحليات، لتطبيقها في بلادها، لتطوير البلديات، والعمل على تحسين مستوى المعيشة للمواطنين.



وزارة التنمية المحلية، وقعت بروتوكولا مع دولة فلسطين، بحضور، وزير الحكم المحلي الفلسطيني، المهندس مجدي الصالح، الذي عرض تجربة دولة فلسطين فى إدارة الهيئات المحلية وإجراء الانتخابات وعملية الرقابة المالية والإدارية على البلديات والهيئات المحلية وعملة تنفيذ المشروعات الحكومية، بهدف تبادل الأفكار مع مصر لتطويرها وتحقيق أقصى استفادة منها، تزامنًا مع اعتزام مصر إجراء انتخابات المحليات الفترة المقبلة.



وزير الحكم المحلي الفلسطيني، أكد وجود توجيهات من رئيس مجلس الوزراء الفلسطيني، لأعضاء الحكومة وكافة المستوردين بتوسع مجالات التعاون مع جمهورية مصر العربية، واستيراد المستلزمات التي يحتاجها المواطن الفلسطيني وكافة الوزارات فى كافة المجالات خاصة المياه والكهرباء والاستفادة من التجارب الناجحة التي حققتها الدولة المصرية في أكثر من مجال تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحديدًا في مجالات التدريب والتخطيط وتبادل الخبرات والزيارات المتبادلة.



مجدي الصالح، قال إن دولته تسعى إلى تبني خطط مستقبلية تستهدف تقديم الخدمات للمواطن بهدف التسهيل وتسريع إنجاز الخدمات وتحويلها إلى إليكترونية بالكامل وإضافة بعض الخدمات الجديدة للهيئات المحلية مثل تحصيل الضرائب ورسوم التراخيص والخدمات التى تقدمها الهيئات وإنشاء محاكم للبلديات والمحليات فقط، وهو الأمر الذي نجحت فيه الحكومة المصرية من خلال تطوير المراكز التكنولوجية.



مخططات التنمية التي تسعى إليها فلسطين، تواجهها بعض الصعوبات التي تتمثل في الاحتلال والاستيطان الإسرائيلي والإجراءات والممارسات والانتهاكات الإسرائيلية بحق الهيئات المحلية، لذلك حرصت فلسطين على الاستعانة بالتجارب المصرية في مجال المحليات بهدف دعم المواطنين، وتحسين البلديات.



تجارب مصر الناجحة، في مجال المحليات، وضعتها رائدة بين دول أفريقيا، سعيًا للاستعانة بها، لخدمة شعوب بلادها، بعد ما حققت نجاحات ملحوظة في مصر، نظرًا للجهود المشتركة مع وزارة التخطيط والإصلاح الإدارى لميكنة الخدمات المحلية في المحافظات، وفصل مقدم الخدمة عن طالبها وتطوير المراكز التكنولوجية بالأحياء والمدن بما يحقق سرعة وشفافية في تقديم الخدمات وتحقيق رضا المواطن.



اهتمام القيادة السياسية في مصر بالمحليات، وتدريب الكوادر البشرية في مختلف مستويات الإدارة المحلية، إدراكًا بأهمية إعداد الكادر البشري وتأهيله ليتحمل المسئولية، ساهم بشكل كبير في أن تصبح مصر مركزًا قويًا بين دول أفريقيا، لامتلاكها واحدًا من أكبر مراكز التدريب الذي تعتزم وزارة التنمية المحلية على تحويله إلى أكاديمية تدريب عالمية.



حرص الدولة على تطوير المحليات، ساهم في اتخاذ وزارة التنمية المحلية، العديد من الإجراءات والخطوات لتفعيل اللامركزية على رأسها: إعادة النظر في الإطار القانوني للنظام المحلي، وبناء وتنمية القدرات المحلية، وإعادة الهيكلة الإدارية والوظيفية للمؤسسات المركزية والمحلية، بالإضافة إلى تطوير منظومة التخطيط المحلي والتنسيق بين أدوار المؤسسات المحلية، فيما بينها ومع المستوي المركزي بالإضافة إلي تطوير منظومة التمويل المحلي.



وكانت وزارة التنمية المحلية، قد استقبلت صباح أمس، المهندس مجدي الصالح، وزير الحكم المحلي الفلسطيني بدولة فلسطين، لمناقشة سبل التعاون بين البلدين في مجال المحليات.