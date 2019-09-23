"ماكرون" يطالب بتقييد التجارة مع الدول المضرة بالمناخ

طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بتقييد التجارة مع الدول المضرة بالمناخ.



وخلال كلمته أمام مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، قال ماكرون في نيويورك مساء اليوم الإثنين:"أظن أنه ينبغي علينا أن تكون لدينا أجندة للتجارة تخدم أجندة المناخ".



ورأى ماكرون أن من "النفاق إبرام صفقات تجارية مع دول تتعارض في سياستها مع اتفاقية باريس للمناخ".



ولم يوجه "ماكرون" الحديث مباشرة للرئيس البرازيلي جاير بولسونارو، وقال "إنه لا ينبغي الاستيراد من مناطق يتم فيها ازالة لغابات".



يذكر أن كل منطقة الأمازون تعاني في الوقت الراهن من العديد من الحرائق، وتشير تقديرات حماة بيئة إلى أن غالبية المزارعين يضرمون النار في الأراضي التي يتم إزالة الغابات فيها؛ لإقامة مرعى جديد في هذه المناطق.



ويواجه "بولسونارو" انتقادات دولية؛ لأنه يشجع الاستغلال الاقتصادي للغابات المطيرة المهمة بالنسبة للمناخ العالمي.