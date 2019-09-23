كلوب يكشف حواره الكوميدي مع فان دايك قبل حفل الأفضل

طار المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي برفقة مدافعه الهولندي فيرجيل فان دايك إلى مدينة ميلانو الإيطالية من أجل حضور حفل جوائز الأفضل برعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.



وتحدث يورجن كلوب إلى موقع ليفربول الرسمي قبل ساعات قليلة من بداية الحفل التي سوف تكشف عن أسماء الأفضل في العالم بين المدربين واللاعبين.



وكشف كلوب عن حوار كوميدي دار بينه وبين فيرجيل فان دايك بشأن الملابس التي يجب أن يرتديها في الحفل.



وصرح كلوب قائلًا:” تحدثت مع فيرجيل فان دايك وقد أقنعني أنه يجب أن ارتدي بدلة رسمية اليوم، واعتقد أنني نجح في إيجادها”.