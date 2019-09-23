قائد جديد للزمالك أمام الاتحاد

تشهد مباراة فريق الزمالك أمام الاتحاد السكندري في الأسبوع الأول من الدوري المصري الممتاز، قائدًا جديدًا للفريق الأبيض.



ويلعب الزمالك على ملعب بتروسبورت مع زعيم الثغر، بتشكيلة تضم عدد كبير من العناصر الجديدة، وغياب أصحاب الخبرات والقادة المعتادين مثل شيكابالا ومحمد عبدالشافي.

وفي ضوء التشكيل الذي أعلنه المدرب الصربي ميتشو فإن المدافع محمود حمدي "الونش" قد يكون قائد الفريق، خاصة أنه أقدم المتواجدين حاليًا، مقارنة ببقية زملائه.

يذكر أن الونش انضم للزمالك في صيف 2017 قادمًا من طلائع الجيش في صفقة قدرت بـ6 مليون جنيه، ويعوض الونش غياب محمد عبدالغني قلب الدفاع الذي تعرض لإصابة في مباراة كأس السوبر أمام الأهلي.