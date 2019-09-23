محافظ الإسكندرية: 5 مليارات جنيه تكلفة تطوير الطرق

قال محافظ الإسكندرية، إن المحافظة انتهت من المرحلة الأخيرة لتدشين المترو، مشيرًا إلى أن التوسع في منظومة النقل بالأتوبيسات، والتي تستدعي تطوير الطرق والتي تكلف ما يقارب من 5 مليارات جنيه، بالإضافة إلى تطوير 3000 آلاف متر بما لا يقل عن 3 مليارات جنيه، و"نحن هنا نتحدث عن منظومة كامل ومتطورة".



وأضاف "قنصوة" على هامش مؤتمر مستقبل "الاستثمار في مصر.. ورؤية رجال الأعمال"، أن كل ماتم ذكره لن يتم بجهود محافظة بدون وجود قطاع خاص يدعم تلك الأفكار الاستثمارية وفق الخطط الإستراتيجية الموجودة، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار في البترول والتي لابد أن تدعم من خلالها القيمة المضافة، في ظل وجود عنصر بشري مؤهل لمثل تلك الصناعات.



وتابع أن المؤتمر الذي تنظمه جمعية رجال أعمال الإسكندرية بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال المصريين والجمعية المصرية لشباب الأعمال، سيسهم في تحسين مناخ وبئية الاستثمار هو الهدف الرئيسي لدعم كل الخطط التنموية.