محافظ أسيوط يدعم مبادرات الأزهر والكنيسة لتنفيذ برامج التنمية

أكد محافظ أسيوط دعمه الكامل لجهود ومبادرات الأزهر الشريف والكنيسة المصرية لتنفيذ برامج التنمية المستدامة والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى وخاصة برنامج تنمية الصعيد.



جاء ذلك خلال لقاء المحافظ اليوم مع منسق عام هيئة بيت العائلة المصرية الدكتور محمد عبدالعاطي عباس، على هامش زيارته للمحافظة، ممثلا عن رئيسي بيت العائلة المصرية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية؛ وذلك للتأكيد على سبل التواصل بين بيت العائلة والمحافظة في مختلف المجالات التنموية والمجتمعية.



وشدد المحافظ خلال اللقاء على أهمية مشاركة "بيت العائلة المصرية" في دعم المبادرات الرئاسية بالمحافظة وحل النزاعات والخصومات تنفيذا للمبادرة التي تم إطلاقها "أسيوط بلا ثأر"، داعيًا كل الجهات والقيادات الطبيعية لدعم أجهزة المحافظة والأمن للتصدي لظاهرة الثأر والقضاء عليها.



وأشاد الدكتور محمد عبدالعاطي بجهود المحافظ في إنهاء الخصومات الثأرية بين العائلات وإطلاق مبادرة "أسيوط بلا ثأر" بالقرى والنجوع بالتنسيق بين الجهات الأمنية والتنفيذية ولجان المصالحات العرفية والتي تمكنت من إنهاء العشرات من الخصومات الثأرية في فترة وجيزة، ناقلا تحية شكر وتقدير للمحافظ وشعب أسيوط الكريم مقدمة من شيخ الأزهر الشريف وقداسة بابا الإسكندرية.

وفي نهاية اللقاء، تبادل المحافظ ومنسق عام بيت العائلة المصرية الدروع التذكارية.