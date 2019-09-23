الحكومة الإيرانية تستبعد اللجوء للبنك المركزى لخفض عجز الموازنة

أكد النائب الأول للرئيس الإيراني إسحاق جهانجيري أن الحكومة لن تتجه إلى موارد البنك المركزي لتخفيض العجز في الميزانية.



ووفقًا للمعلومات المقدمة من موقع النائب الأول للرئيس، قال إسحاق جهانجيري في اجتماع للمجلس الاقتصادي اليوم الاثنين، نقلًا عن تقرير عن الوضع الاقتصادي الكلي للبلاد من قبل أمانة المجلس: يتم التحكم في الضغوط إلى حد كبير والاقتصاد مستقر نسبيًا، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).



وأكد جهانجيري أن الحكومة مصممة على عدم اللجوء إلى البنك المركزي لسد العجز في الميزانية، مشيرًا إلى أنه على الرغم من انخفاض عائدات مبيعات النفط، سنتمكن من التغلب على الاختناقات من خلال التحكم والتخطيط بشكل أفضل.



يشار إلى أن إيران تواجه صعوبات اقتصادية بسبب العقوبات القاسية التي تفرضها عليها الولايات المتحدة منذ انسحابها من الاتفاق النووي في شهرمايو عام 2018.



وتشمل هذه العقوبات عدة البنك المركزي الإيراني وقطاع النفط والبتروكيماويات وشركات نقل.