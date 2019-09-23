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بيان وزير الدفاع التونسى السابق بعد خسارته لانتخابات الرئاسة

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 07:53 م
وزير الدفاع التونسي
وزير الدفاع التونسي السابق عبد الكريم الزبيدي
محمد عمر
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أعرب وزير الدفاع التونسي السابق عبدالكريم الزبيدي، عن شكره للشعب التونسي، الذين دعموه في الانتخابات الرئاسية، مؤكدًا أنه لم يعلن تأييده لأي مرشح في الجولة الثانية، سواء قيس سعيد أو نبيل القروي.

ودعا الزبيدي في أول بيان له مساء اليوم الاثنين، عقب خسارته في الانتخابات الرئاسية، التي جرت يوم 15 سبتمبر الجاري، كل التونسيين في الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية، أن ينتخبوا الشخص الذي يرون فيه الكفاءة والخصال اللازمة لمنصب رئيس الجمهورية.

وطالب وزير الدفاع السابق، بإطلاق سراح نبيل القروي، بصورة فورية وذلك في سبيل تحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المترشحيّن، باعتبار أن انتخابات لا تضمن هذين المبدئين، هي انتخابات معيبة ومطعون في مصداقيتها.

وأضاف في بيانه "النتائج اللي تحصلنا عليها مشرفة جدّا، ونحن فخورون بها، ومكنتنا هذه النتائج من إبعاد منظومة فساد كانت تعتزم إرساء ديكتاتورية جديدة لعدة سنوات".

وانتقد الزبيدى دور يوسف الشاهد، رئيس الوزراء في إدارة الدولة، مؤكدًا أنه تسبب في تأزيم الوضع الاقتصادي، وفي تدهور الوضع المعيشي للمواطنين، وفي تدمير الحياة السياسية والحزبية، وأن مبادئ الديمقراطية تقتضي منه أن يعترف بفشله وبمسئوليته ويستقيل من منصبه.

وأضاف قائلًا:"وفيما يخصّ التعامل مع الانتخابات التشريعية القادمة، أدعو كل التونسيات والتونسيين الذين انتخبوني يدعمو كل القوى الديمقراطية والوسطية والحداثية والقائمات المستقلة التي ساندتنا منذ بداية الحملة وأثناءها، وأخصّ بالذكر أفاق تونس، ونداء تونس، ومشروع تونس، والحزب الاشتراكي اليساري، والحزب الوسطي الجديد، وحزب الورقه، والتحالف من أجل تونس، وحركة الوطن الجديد، وكذلك القائمات الائتلافية والمستقلة".

يشار إلى تأهل المرشح المستقل قيس سعيد ورجل الأعمال الموقوف نبيل القروي إلى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، فيما خسر وزير الدفاع السابق، وكذلك رئيس الوزراء يوسف الشاهد.

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