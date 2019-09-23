ثروت الخرباوي: محمد علي شخصية عبثية تحركها الإخوان (فيديو)

قال الكاتب ثروت الخرباوي، إن التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية يدير تحركات الجماعة من إنجلترا.



وأضاف خلال لقائه في برنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمُذاع عبر فضائية صدى البلد: "الإخوان استعانوا بالمقاول محمد علي ذو الشخصية العبثية لتشويه صورة مصر".



وتابع: "البعض تعاطف مع وائل غنيم ظنا أنه فقد عقله، وهذا خطأ كبير، ما يحدث من غنيم ومحمد علي مقصود ومخطط".



وأكد أن محمد علي ووائل غنيم يستهدفان إثارة الغضب والتوتر بين المصريين.



واختتم "قنوات الإخوان بمثابة العجل الذي له خوار، والشعب أصبح لديه وعي بتزييفها للحقائق".