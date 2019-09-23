صلاح ونيمار خارجها.. تسريب تشكيلة "فيفا 2019"

كشفت تقارير صحفية عن تسريب تشكيلة فريق عام 2019 المختار من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قبل الحفل السنوي المقرر إقامته مساء الإثنين.



ويستضيف مسرح "لاسكالا" في مدينة ميلانو الإيطالية حفل توزيع جوائز الأفضل التي يقدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن عام 2019.



وكشفت صحيفة "ماركا" عن تشكيلة عام 2019 المسربة والتي شهدت تواجد رباعي ريال مدريد الإسباني سيرخيو راموس والكرواتي لوكا مودريتش والبرازيلي مارسيلو والبلجيكي إيدين هازارد، إضافة إلى ثنائي ليفربول الإنجليزي الحارس البرازيلي أليسون بيكر والهولندي فيرجيل فان ديك.



كما شهد التشكيل تواجد الهولندي ماتياس دي ليخت مدافع يوفنتوس الإيطالي والبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم "البيانكونيري" والهولندي فرينكي دي يونج لاعب وسط برشلونة الإسباني والأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة والفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي.



وخرج من تشكيلة العام المصري محمد صلاح نجم ليفربول، والبرازيلي نيمار مهاجم باريس سان جيرمان.



وشهدت التشكيلة المسربة اختيار الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول ليكون المدير الفني لتشكيلة عام 2019 من قبل الفيفا.



ويتنافس على تشكيلة أفضل لاعب في العالم كل من فيرجيل فان ديك وليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.