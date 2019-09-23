الإسماعيلي يطلب نقل مباراته مع المصري

أرسل مجلس إدارة الإسماعيلي فاكسا رسميا، إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم، يطلب خلاله نقل مباراته مع المصري، من استاد برج العرب بالإسكندرية، إلى ملعب الجيش بالسويس.



وكان مسؤولو اتحاد الكرة أبلغوا النادي الأصفر، برفض الجهات الأمنية إقامة اللقاء على استاد الإسماعيلية، والتوجه لإجرائه على ملعب برج العرب.



ويلتقي الإسماعيلي مع المصري، يوم 2 أكتوبر المقبل، ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.



وكان الإسماعيلي قد هزم الجونة (1-0)، في مباراة الجولة الأولى، بينما تعادل المصري مع حرس الحدود (1-1).