أنشيلوتي يكشف سبب فشل صفقة خاميس

كشف كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنابولي، أسباب فشل ناديه الإيطالي في الظفر بخدمات الكولومبي خاميس رودريجيز نجم وسط ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وكان خاميس على رأس أولويات نابولي هذا الصيف، لكن إدارة ريال مدريد أصرت على اقتناص 40 مليون يورو للتخلي عن اللاعب الكولومبي، وهو ما لم يكن في مقدور نادي الجنوب الإيطالي، الذي حاول ضمه على سبيل الإعارة وليس الشراء النهائي.



وقال أنشيلوتي خلال تصريحات نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو "كانت لدينا الرغبة للتعاقد مع خاميس رودريجيز، لكننا واجهنا مقاومة من ريال مدريد".



وأضاف: "الآن بالفعل خاميس يلعب مع ريال مدريد، ولهذا السبب لم يكن لدينا أي فرصة للحصول على خدماته".



وأوضح: "بشكل عام لقد قمنا بعمل جيد في سوق الانتقالات بضم لاعبين مثل دي لورينزو ومانولاس وإلماس ويورنتي ولوزانو".