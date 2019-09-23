منافسة ألمانية روسية على استضافة نهائي الأبطال 2021

تختار اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، الثلاثاء، في ليوبليانا عاصمة سلوفينيا مقر نهائي دوري الأبطال والدوري الأوروبي لعام 2021.



ويتنافس ملعبا أرينا دي ميونخ (ألمانيا) وسان بطرسبرج (روسيا) على احتضان نهائي دوري الأبطال العام المقبل وسانشيز بيزخوان (إسبانيا) ودينامو أرينا (جورجيا) على استضافة نهائي الدوري الأوروبي.



وتعد هذه ثاني مرة على التوالي يترشح فيها الملعب الأندلسي لاستضافة نهائي الدوري الأوروبي حيث خسر العام الماضي لصالح ملعب باكو الأولمبي في أذربيجان.



أما دينامو أرينا فقد احتضن السوبر الأوروبي عام 2015 وحينها فاز برشلونة على إشبيلية في الوقت الإضافي.



وسيحدد (يويفا) أيضا مقر كأس السوبر الأوروبي المقبل الذي تتنافس عليه ملاعب دينامو ستيديام (بيلاروسيا) وهلسنكي الأولمبي (فنلندا) وبلفاست الوطني (أيرلندا الشمالية) وميتاليست ستيديام (أوكرانيا).

