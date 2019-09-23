27 لاعبا في قائمة شباب الإمارات لتصفيات آسيا

يبدأ منتخب الإمارات للشباب، الخميس المقبل، تجمعه الداخلي بدبي، والذي يستمر حتى يوم 30 سبتمبر الحالي، ضمن استعداداته للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كآس آسيا لشباب تحت 19 عاما، والمقررة للفترة من 1 حتى 10 نوفمبر المقبل.



وتلعب الإمارات في المجموعة الرابعة، والتي تضم منتخبات إيران، البد المضيف، وقيرغستان ونيبال.



واستدعى مدرب منتخب شباب الإمارات، فيردو ميلين، 27 لاعبا، وهم راكان وليد صالح، أحمد محمود الحمادي، زايد سلطان الزعابي، مايد محمد خميس، عبدالله أبوبكر حسن، نواف سالم الحارثي، خاطر سبيت خاطر وحمدان عبدالرحمن (الجزيرة).



وعبد الله حمد المنهالي، راشد عبدالله مال الله، محمد مسري الظاهري وإسماعيل عمر الزعابي (الوحدة)، سلطان عمر الزعابي (بني ياس)، حمدان حميد حسن، عبدالرحمن عادل، حارب عبدالله سهيل، محمد عيسى جاسم وخليفة يوسف عتيق (شباب الأهلي).



ومبارك طارق مطر وشهاب أحمد لشكري (الوصل)، مايد علي الطنيجي (الرمس)، محمد عبدالرحمن المازم وعبدالله عباس البلوشي (النصر)، فهد بدر طارش الباروت (الإمارات)، سيف عبيد الزعابي وياسر حسن محمد البلوشي (اتحاد كلباء)، وحمد عبدالله المقبالي (الفجيرة).