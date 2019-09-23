برشلونة يستقر على بديل بيكيه

قال تقرير صحفي إسباني، اليوم الإثنين، إن برشلونة يخطط لضم مدافع لخلافة نجمه المخضرم جيرارد بيكيه، صاحب الـ32 عاما.



وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن البارسا يرى أن السنغالي كاليدو كوليبالي، مدافع نابولي، هو البديل المناسب لبيكيه.



وأشارت إلى أن إيريك أبيدال، السكرتير الفني لبرشلونة، تواجد في مباراة نابولي أمام نظيره ليتشي، التي أقيمت أمس الأحد في إطار منافسات الدوري الإيطالي، لمراقبة كوليبالي.



وسيكون برشلونة مطالبا حال إصراره على التعاقد مع كوليبالي، بتوفير مبلغ 150 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقده مع نابولي.



وكان مانشستر يونايتد يسعى لضم كوليبالي، في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، لكن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنابولي، رفض التفريط في خدماته.

