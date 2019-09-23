الزمالك يُكرم الطفل الراحل أدهم قبل مباراة الاتحاد

قرر مسئولو نادي الزمالك، طبع "تي شيرتات" عليها صورة الطفل الراحل أدهم مخصصة للبراعم والناشئين المختصين بجمع الكرات في ملعب مباراة بتروسبورت.



ويواجه الزمالك فريق نادي الاتحاد السكندري اليوم على ملعب بتروسبورت بالقاهرة بمنافسات الجولة الأولى للدوري المصري الممتاز.



وجاءت اللفتة الطيبة من إدارة الزمالك تجاه الطفل أدهم، الذي رحل إثر حادث سيارة أليم خلال توجهه برفقة أسرته إلى ملعب برج العرب الجمعة الماضي لحضور مباراة السوبر المصري.