حسام حسن يظهر بواقي الرقبة أمام الأهلي

ظهر حسام حسن، المدير الفني لسموحة، بواقي الرقبة في مباراة فريقه ضد الأهلي، اليوم الإثنين، بستاد برج العرب بالإسكندرية، في الجولة الأولى للدوري المصري لكرة القدم.



وخضع حسام حسن المدير الفني لسموحة لجراحة في الرقبة خلال الأيام الماضية، ورفض تحذيرات الأطباء بعدم حضور اللقاء.



ودخل حسام، في حديث مع السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي قبل اللقاء.



كما وقف الفريقان دقيقة حداد قبل انطلاق اللقاء على روح الطفل أدهم الكيكي مشجع الزمالك الذي لقي مصرعه أثناء توجهه لملعب برج العرب قبل لقاء كأس السوبر المصري أمام الأهلي، يوم الجمعة الماضي.



وتواجد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، قبل انطلاق اللقاء داخل أرض الملعب، وجلس على مقاعد البدلاء لفريقه، وعقد جلسة ودية مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي.



وتواجد أيضًا ناصر ماهر لاعب الأهلي المعار لسموحة والمستبعد من المباراة لوجود بند في عقده يمنعه من مواجهة الأحمر.



