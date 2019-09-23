وكيل ستيرلينج يجتمع بريال مدريد

يتطلع ريال مدريد لضم أحد نجوم مانشستر سيتي المتألقين بشدة في الآونة الأخيرة، حسبما ذكرت تقارير إيطالية.



ووفقًا لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن إيدي وارد، وكيل الدولي الإنجليزي رحيم سترلينج، التقى مؤخرًا بممثلي ريال مدريد، لتزداد الشائعات حول انتقال نجم السيتيزنس إلى سانتياجو برنابيو.



وعقد وارد جلسة مع خوسيه أنخيل سانشيز، المدير الرياضي لريال مدريد، والذي يعتبر الذراع اليمنى لفلورنتينو بيريز رئيس النادي، خلال الأيام القليلة الماضية.



ويعيش سترلينج حالة من التوهج مع مانشستر سيتي هذا الموسم، حيث خاض 7 مباريات وسجل 6 أهداف.



وانضم سترلينج إلى مانشستر سيتي في صيف عام 2015، قادمًا من ليفربول.

