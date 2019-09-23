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رياضة

حرمان المجر وسلوفاكيا من الجماهير بسبب تصرفات عنصرية

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 06:41 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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سيخوض منتخبا المجر وسلوفاكيا مباراتهما المقبلة في تصفيات بطولة أوروبا 2020 لكرة القدم بدون جمهور بعد فرض عقوبة على الاتحادين من الاتحاد القاري للعبة (اليويفا) اليوم الاثنين بسبب تصرفات عنصرية من جماهيرهما.
وتدخلت قوات شرطة مكافحة الشغب في بودابست عقب اندلاع اضطرابات في المدرجات خلال مباراة الفريقين ضمن المجموعة الرابعة بالتصفيات في التاسع من الشهر الحالي والتي فازت بها سلوفاكيا 2-1.
وفضلا عن الاتهام بالتصرفات العنصرية فرض اليويفا على المجر عقوبة أخرى بسبب إلقاء الجماهير مقذوفات وإشعال ألعاب نارية حيث تم تغريم الاتحاد المجري 67.125 ألف يورو (73.710 ألف دولار) مقابل غرامة قيمتها 20 ألف يورو على سلوفاكيا.
وستخوض سلوفاكيا مباراتها المقبلة في التصفيات على ملعبها أمام ويلز في العاشر من الشهر المقبل بدون جماهير بينما ستلعب المجر على أرضها أمام أذربيجان في 13 أكتوبر بدون جماهير أيضا.
وتملك سلوفاكيا والمجر تسع نقاط من خمس مباريات متأخرين بفارق نقطة واحدة عن كرواتيا متصدرة المجموعة وتتفوقان بثلاث نقاط عن ويلز.
وفرض اليويفا غرامة مالية قدرها 83 ألف يورو على الاتحاد الروماني مع خوض الفريق مباراتيه المقبلتين بالتصفيات أمام إسبانيا ومالطا بالمجموعة السادسة بدون جمهور للفشل في السيطرة على الجماهير.
وستخوض رومانيا أول مباراة على أرضها أمام النرويج في 15 أكتوبر المقبل لكن اليويفا قال في بيان إن العقوبة الخاصة بالمباراة الثانية تم تعليقها لمدة عام واحد.
وتحتل رومانيا المركز الثالث في المجموعة بعشر نقاط من ست مباريات ومتأخرة بفارق ثماني نقاط عن إسبانيا المتصدرة وواحدة خلف السويد صاحبة المركز الثاني.
ويتأهل أول منتخبين إلى نهائيات بطولة أوروبا العام المقبل.

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