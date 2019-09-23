جوميز يشارك في احتفالات اليوم الوطني السعودي

احتفل الفرنسي بافيتيمبي جوميز مهاجم الهلال السعودي باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الـ89 في المتحف الوطني السعودي بالعاصمة "الرياض".



وقال جوميز، في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "كل التهاني والأمنيات للشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني للمملكة".



وواصل: "أتواجد بينكم منذ سنة وكان بإمكاني قياس عراقة التقاليد والثقافة السعودية".



وانضم جوميز للهلال في صيف 2018، حيث سجل 21 هدفًا في موسمه الأول حل بها ثانيًا في ترتيب هدافي الدوري الموسم الماضي.



وتطرق جوميز للحديث عن زيارته إلى المتحف الوطني بقوله: "تلك الزيارة منحتني الفرصة لمعرفة المزيد، فبعيدًا عن كرة القدم هناك ثقافة، وأنا سعيد وفخور لاكتشافي تلك الثقافة السعودية".



واختتم: "حياة جميلة ومديدة للمملكة العربية السعودية".



وعبر فيديو نشره جوميز عبر حسابه أيضًا، وجه المهاجم الفرنسي الشكر للهيئة العامة الترفيه السعودية على تنظيمها احتفالات اليوم الوطني في المتحف.



إلى جانب ذلك، ظهر جوميز في مقاطع فيديو مصورة، وهو يحتفل باليوم الوطني السعودي مع مجموعة من مواطني المملكة.



يذكر أن جوميز قد سجل 3 أهداف للهلال في الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم يحتل بها المركز الثاني في ترتيب هدافي الدوري بفارق هدف عن السنغالي آليو سيسيه مهاجم العدالة.