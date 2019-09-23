فالفيردي: لا أشعر بالقلق على مستقبلى مع برشلونة

أكد إرنستو فالفيردي، مدرب برشلونة الإسباني، أنه لا يشعر بالقلق بشأن مستقبله مع النادي، رغم البداية السيئة للموسم الحالي.



ويحتل العملاق الكتالوني المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإسباني بـ7 نقاط من 5 مباريات، بعد الخسارة بهدفين دون رد أمام مستضيفه غرناطة، السبت الماضي.



وأخفق برشلونة في الفوز بأي مباراة في آخر 8 مباريات رسمية خاضها بعيدا عن ملعب كامب نو في كل المسابقات.



وقال فالفيردي في مؤتمر صحفي قبل مواجهة فياريال، الثلاثاء، في الجولة السادسة من الدوري الإسباني: "يمر المدربون بمواقف كثيرة في كل مباراة".



وأضاف: "لا توجد أزمة، فعالم كرة القدم يمر بهذه الأمور، تمر بأزمة كل 3 أيام وتخرج منها بنفس الطريقة، هذا ما نحاول عمله".



وتابع: "الشيء الوحيد لتهدئة الأمور هو الحصول على 6 نقاط من المباراتين المقبلتين".



وأتم: "في السنوات السابقة كان الفريق يلعب بثبات دائما، وكان يملك أفضلية أمام بقية المنافسين، لكننا لم نبدأ جيدا هذه المرة".