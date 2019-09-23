ماكرون: لا بد من اتخاذ مزيد من التدابير لمواجهة التغير المناخي

أكد الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ خلال انطلاق أعمال قمة تغير المناخ على هامش اجتماعات ​الجمعية العامة للأمم المتحدة​ أنه "لا بد من اتخاذ مزيد من التدابير لمواجهة ​التغير المناخي​"، مشيرًا إلى "أننا نسعى للسيطرة على انبعاثات الكربون بحلول عام 2050".



ولفت إلى "أننا نعمل من أجل وقف إزالة الغابات حول ​العالم​"، مؤكدًا "أننا ندعم مشاريع ​الطاقة المتجددة​"، مشيرًا إلى "أننا نسعى لجمع 100 مليار ​دولار​ لدعم الدول النامية".



من جهة أخرى، اعتبر ماكرون أن "الهجمات على منشأتي أرامكو غيّرت قواعد اللعبة".