ماكرون: لا بد من اتخاذ مزيد من التدابير لمواجهة التغير المناخي
الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 06:34 م
وكالاتطباعة
أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال انطلاق أعمال قمة تغير المناخ على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة أنه "لا بد من اتخاذ مزيد من التدابير لمواجهة التغير المناخي"، مشيرًا إلى "أننا نسعى للسيطرة على انبعاثات الكربون بحلول عام 2050".
ولفت إلى "أننا نعمل من أجل وقف إزالة الغابات حول العالم"، مؤكدًا "أننا ندعم مشاريع الطاقة المتجددة"، مشيرًا إلى "أننا نسعى لجمع 100 مليار دولار لدعم الدول النامية".
من جهة أخرى، اعتبر ماكرون أن "الهجمات على منشأتي أرامكو غيّرت قواعد اللعبة".
ولفت إلى "أننا نعمل من أجل وقف إزالة الغابات حول العالم"، مؤكدًا "أننا ندعم مشاريع الطاقة المتجددة"، مشيرًا إلى "أننا نسعى لجمع 100 مليار دولار لدعم الدول النامية".
من جهة أخرى، اعتبر ماكرون أن "الهجمات على منشأتي أرامكو غيّرت قواعد اللعبة".