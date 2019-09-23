يوفنتوس.. المحطة الأولى لبالوتيلي مع بريشيا

ينتظر أن يشارك ماريو بالوتيلي لأول مرة الثلاثاء المقبل مع فريقه بريشيا بعد انتهاء مدة عقوبته بالإيقاف لمدة 4 مباريات، وستجذب مشاركته الأولى الانتباه في الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي، خاصة أنها ستكون ضد يوفنتوس حامل لقب المسابقة.



واضطر النجم الإيطالي، الذي انضم مؤخرًا للنادي الصاعد حديثًا للدوري الإيطالي قادمًا من فريق مارسيليا، للانتظار لمدة شهر حتى يرتدي قميص فريقه الجديد رسميًا، وذلك بسبب إيقافه لأربع مباريات، وهي العقوبة التي تحصّل عليها من قبل الاتحاد الفرنسي لكرة القدم العام الماضي، بعد تعرضه للطرد ببطاقة حمراء مباشرة خلال مواجهة مونبلييه في الموسم الماضي.



وسيلعب بالوتيلي، مساء الثلاثاء، أمام جماهيره وضد الفريق المسيطر على بطولة الدوري الإيطالي في آخر 8 أعوام، وهو يوفنتوس.



ويمثل هذا الأمر تحديًا كبيرًا لبالوتيلي الذي أكد مؤخرًا خلال مقابلة أنه في حالة بدنية وفنية عالية.



وسيواجه بالوتيلي البالغ من العمر 29 عامًا "السيدة العجوز" الذي بدأ الموسم الحالي بشكل إيجابي، بعد تحقيقه 3 انتصارات وتعادلًا في الدوري الإيطالي، ولكن حتى هذه اللحظة لم يصل لأفضل مستوياته المعهودة بعد.



وإذا أراد "البيانكونيري" بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو مواصلة الضغط على إنتر ميلان متصدر جدول المسابقة برصيد 12 نقطة، فليس أمامه خيار إلا الفوز على بريشيا على ملعب الأخير.