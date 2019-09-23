الإثنين 23 سبتمبر 2019 الموافق 24 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

رياضة

ديمبلي يدعم برشلونة أمام فياريال.. وراكيتيتش أبرز الغائبين

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 06:33 م
عثمان ديمبلي
عثمان ديمبلي
طباعة
عاد الفرنسي عثمان ديمبلي، جناح برشلونة الإسباني، إلى قائمة الفريق الكتالوني التي تستعد لمواجهة فياريال، بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في وقت سابق.

وغاب ديمبلي عن برشلونة منذ أن تعرض لإصابة بتمزق في القدم اليسرى خلال مواجهة أتلتيك بلباو، قبل أكثر من شهر، في الجولة الأولى من منافسات الدوري الإسباني.

وعانى الجناح الفرنسي كثيرا من الإصابات مع الفريق الكتالوني، حيث تعد الإصابة الأخيرة هي السادسة له منذ انضمامه إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية قبل الماضية.

وأعلن إرنستو فالفيردي، المدير الفني لفريق برشلونة، القائمة التي تستعد لمواجهة فياريال، الثلاثاء، في الجولة السادسة من منافسات الدوري الإسباني، على ملعب كامب نو، والتي شهدت عودة ديمبلي، بالإضافة إلى غياب لاعب الوسط الكرواتي إيفان راكيتيتش.

ولم يشارك راكيتيتش بشكل أساسي مع الفريق الكتالوني سوى في 3 مباريات بالدوري الإسباني منذ بداية الموسم الحالي، وظل حبيسا لمقاعد البدلاء، بعدما كان أحد العناصر الأساسية لبرشلونة خلال السنوات الماضية.

ويخوض راكيتيتش منافسة شرسة في خط وسط برشلونة في ظل وجود سيرخيو بوسكيتس وأرثر ميلو وفرينكي دي يونج وأرتور فيدال.

وأشارت بعض التقارير إلى رغبة فالفيردي في الاستغناء عن خدمات راكيتيتش خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، لا سيما في ظل اهتمام باريس سان جيرمان الفرنسي ويوفنتوس الإيطالي بضمه، غير أن المفاوضات باءت بالفشل.

وعلق فالفيردي على استبعاد راكيتيتش، قائلا: "في كل مرة يُطرح عليَّ هذا السؤال، هو لم يدخل القائمة لأن هناك لاعب آخر بدلا منه، لدينا العديد من اللاعبين في هذا المركز، والأمر طبيعي".

وضمت قائمة برشلونة 18 لاعبا هم:

حراسة المرمى: مارك أندريه تيرشتيجن، نيتو.

خط الدفاع: نيلسون سيميدو وكليمنت لينجليت وجيرارد بيكيه وسيرجي روبرتو ويان كلير توديبو وجونيور فيربو.

خط الوسط: أرثر ميلو وفرينكي دي يونج وسيرخيو بوسكيتس وأرتورو فيدال وكارليس ألينيا.

الهجوم: ليونيل ميسي ولويس سواريز وعثمان ديمبلي وأنطوان جريزمان وأنسو فاتي.

ويحتل برشلونة المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 7 نقاط، جمعها من الفوز في مباراتين والخسارة في مثلهما والتعادل في لقاء وحيد.

موضوعات متعلقة

منذ يوم

هبه القدسي تفجر مفاجأة خطيرة عن صفقة القرن

منذ حوالي 20 ساعة

الفنان أحمد العوضي: المقاول محمد علي دفع ملايين للظهور في مسلسل طايع

منذ ساعة و 23 دقيقة

العقوبة المنتظرة لمعذب طفلته في السعودية

منذ ساعتين

جوزيه مورينيو يهاجم محمد صلاح

ads

الصور

image description

صور.. جامعة بنى سويف تستقبل الطلاب بتحية العلم

image description

عودة المدارس

image description

لحظة تتويج الأهلي بكأس السوبر

image description

كأس السوبر.. جماهير الأهلي تزين برج العرب ولحظة التتويج

image description

شاهد.. إحماء لاعبي الزمالك والأهلي قبل انطلاق "السوبر"

الأكثر قراءة

تفاصيل خناقة أحمد الفيشاوي مع زوجته

الزمالك يُكرم الطفل الراحل أدهم قبل مباراة الاتحاد

"فخ عمرو أديب"..:كيف سقط إعلام الإخوان ضحية لخبر كاذب مقصود؟

هكذا هزم المصريون دعوات الجماعة الإرهابية للتظاهر

أيام زمان

فايزة أحمد ومحمد سلطان قصة حب من أول نظرة.. تفاصيل تعرفها للمرة الأولى

لماذا اتجهت معالي زايد إلى تسمين العجول؟.. تعرّف على القصة

زكي رستم تسبب في إصابة والدته بشلل.. تعرّف على القصة

"بأمر ملكي".. علاج تحية كاريوكا على نفقة "آل سعود"

الصحة

5 وفيات و10 آلاف مصاب بحمى الضنك في باكستان

6 مأكولات تحمى من الإصابة بالخرف

"الصحة العالمية" تشيد بإعلان الكونغو استخدام لقاح ثان لعلاج "إيبولا"

الكونغو تقرر استعمال لقاح ثان لمكافحة الإيبولا منتصف أكتوبر

الرئيس نيوز

توثيق الصفحة الرسمية لـ"أبوشقة" على فيسبوك

بلاغ يطالب بإحالة حمدين صباحى للمحاكمة الجنائية العاجلة

الحكومة: تنفيذ 43 ألف نشاط خلال عام لدعم الهوية الثقافية والحضارية

الحكومة لـ"النواب": ارتفاع إنتاج مصر من الغاز الطبيعى إلى معدلات غير مسبوقة

منوعات

والد حبيب يدخل موسوعة الأرقام القياسية

الفلاحة التونسي: تونس ستصبح ثاني منتج عالمي لزيت الزيتون

جماهير غاضبة تقتل رجلا اتهم بذبح بقرة في الهند

مئات الأشخاص يودعون نهرًا جليديًا في سويسرا

كشكول

خبراء أجانب يجرون عمليات جراحية على هامش المؤتمر الدولي الثالث لجراحة الأطفال بمستشفى جامعة الأزهر التخصصى

رئيس جامعة الأزهر يتفقد كلية البنات الأزهرية بالعاشر من رمضان ويوزع الهدايا على الطالبات

محافظ الجيزة يفتتح مدرسة أمهات المؤمنين للتعليم الأساسي بالهرم

جامعة سوهاج: 178 مليون جنيه لمبنى مدرجات مركزى جديد

إسلام سياسي

محمد سعيد رسلان لدعاة التظاهر: "تنفذون أجندات الماسونية"- فيديو

اجتماع بين المقاول الأجير ودراج وحشمت لبحث مواصلة حملة التحريض

مرصد الأزهر يدين الهجوم الإرهابى الذى استهدف قاعدة عسكرية فى الصومال

القبض على 3 أشخاص على صلة بتنظيم داعش في روسيا


زيت وسكر

تفاصيل اجتماع رئيس الوزارء مع وزير الإسكان

ما هي الآثار السلبية لأدوية الربو؟

تعرف على حجم أحمال شبكة الكهرباء اليوم

حقيقة طرح أسماك نافقة بأسواق الإسكندرية

مقالات الرأي
د. منى حلمى
من الأستاذة منة الله إلى الحاجة حرم على بيه
د.أحمد الخميسى
السير نحو الحرب
عمرو خالد
«التوبة».. عقد صلح مع الله
ماجد حبته
صراع الغاز.. يفك الألغاز
المزيد

الثقافة

لقاءات أدبية متنوعة بثقافة سوهاج

"الآثار.. تجارة في تاريخ الوطن" محاضرة بثقافة دمياط

مناقشة كتاب "الحسن بن الهيثم" بفرع ثقافة القليوبية

"مؤلفات جبران خليل جبران" بثقافة القليوبية

صفحتنا ع الفيس بوك