ديمبلي يدعم برشلونة أمام فياريال.. وراكيتيتش أبرز الغائبين

عاد الفرنسي عثمان ديمبلي، جناح برشلونة الإسباني، إلى قائمة الفريق الكتالوني التي تستعد لمواجهة فياريال، بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في وقت سابق.



وغاب ديمبلي عن برشلونة منذ أن تعرض لإصابة بتمزق في القدم اليسرى خلال مواجهة أتلتيك بلباو، قبل أكثر من شهر، في الجولة الأولى من منافسات الدوري الإسباني.



وعانى الجناح الفرنسي كثيرا من الإصابات مع الفريق الكتالوني، حيث تعد الإصابة الأخيرة هي السادسة له منذ انضمامه إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية قبل الماضية.



وأعلن إرنستو فالفيردي، المدير الفني لفريق برشلونة، القائمة التي تستعد لمواجهة فياريال، الثلاثاء، في الجولة السادسة من منافسات الدوري الإسباني، على ملعب كامب نو، والتي شهدت عودة ديمبلي، بالإضافة إلى غياب لاعب الوسط الكرواتي إيفان راكيتيتش.



ولم يشارك راكيتيتش بشكل أساسي مع الفريق الكتالوني سوى في 3 مباريات بالدوري الإسباني منذ بداية الموسم الحالي، وظل حبيسا لمقاعد البدلاء، بعدما كان أحد العناصر الأساسية لبرشلونة خلال السنوات الماضية.



ويخوض راكيتيتش منافسة شرسة في خط وسط برشلونة في ظل وجود سيرخيو بوسكيتس وأرثر ميلو وفرينكي دي يونج وأرتور فيدال.



وأشارت بعض التقارير إلى رغبة فالفيردي في الاستغناء عن خدمات راكيتيتش خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، لا سيما في ظل اهتمام باريس سان جيرمان الفرنسي ويوفنتوس الإيطالي بضمه، غير أن المفاوضات باءت بالفشل.



وعلق فالفيردي على استبعاد راكيتيتش، قائلا: "في كل مرة يُطرح عليَّ هذا السؤال، هو لم يدخل القائمة لأن هناك لاعب آخر بدلا منه، لدينا العديد من اللاعبين في هذا المركز، والأمر طبيعي".



وضمت قائمة برشلونة 18 لاعبا هم:



حراسة المرمى: مارك أندريه تيرشتيجن، نيتو.



خط الدفاع: نيلسون سيميدو وكليمنت لينجليت وجيرارد بيكيه وسيرجي روبرتو ويان كلير توديبو وجونيور فيربو.



خط الوسط: أرثر ميلو وفرينكي دي يونج وسيرخيو بوسكيتس وأرتورو فيدال وكارليس ألينيا.



الهجوم: ليونيل ميسي ولويس سواريز وعثمان ديمبلي وأنطوان جريزمان وأنسو فاتي.



ويحتل برشلونة المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 7 نقاط، جمعها من الفوز في مباراتين والخسارة في مثلهما والتعادل في لقاء وحيد.