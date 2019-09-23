الإجهاد يهدد يوفنتوس بفقدان رونالدو أمام بريشيا

ألمح ماوريسيو ساري، المدير الفني ليوفنتوس، إلى إمكانية جلوس النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، على مقاعد البدلاء خلال مواجهة فريقه أمام بريشيا، الثلاثاء ضمن الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الإيطالي.



وقال ساري خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "رونالدو يعاني من بعض الإجهاد على مستوى الفخذ، لكن هذا طبيعي في ظل أداء 3 مباريات خلال الأسبوع".



وخاض يوفنتوس 3 مواجهات خلال 7 أيام بمواجهة فيورنتينا، السبت 14 سبتمبر في الجولة الثالثة من الدوري وانتهت بالتعادل بدون أهداف، كما تعادل إيجابيا 2-2 أمام أتلتيكو مدريد، الأربعاء 18 سبتمبر ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، وفاز على فيرونا 2-1، السبت 21 سبتمبر بالجولة الرابعة من الدوري الإيطالي.



وأضاف المدرب الإيطالي: "ما زالت أنتظر التقارير الطبية من أجل معرفة اللاعبين الذين يحتاجون إلى بعض من الراحة، حيث إن الأمر يتعلق أيضا ببليز ماتويدي وليوناردو بونوتشي".



وتابع ساري: "لحسن الحظ، فإن جونزالو هيجوايين لم يصب بأي كسور في الأنف وسيكون متاحا لدينا، المشكلة الوحيدة التي واجهته تمكن في نزيف كمية كبيرة من الدماء عن طريق الأنف".



وتعرض هيجوايين لنزيف شديد في الأنف بعد تدخل عنيف من أحد لاعبي فيرونا، إلا أن الجهاز الطبي لليوفي تدخل واستكمل مهاجم "السيدة العجوز" اللقاء.



ويسعى يوفنتوس لحسم مباراة بريشيا وإضافة 3 نقاط جديدة له، حيث يحتل المركز الثاني برصيد 10 نقاط بفارق نقطتين عن إنتر ميلان المتصدر، فيما يتواجد بريشيا في الترتيب الـ11 برصيد 6 نقاط بعد مرور 4 جولات من الدوري الإيطالي.