5 دول بالاتحاد الأوروبي يوافقون على استقبال المهاجرين

وافقت خمس دول أوروبية على الاضطلاع بترتيبات مؤقتة بغرض استقبال المهاجرين الذين تم إنقاذهم من الموت غرقًا في وسط البحر المتوسط.



وكشف مايكل فاروجيا، وزير داخلية مالطا- خلال تصريحات للصحفيين أوردتها شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الإثنين- أن الدول المعنية هي بلاده، التي تستضيف محادثات بشأن الهجرة، وإيطاليا، وألمانيا، وفرنسا، وفنلندا؛ حيث جميعهم يتولون الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي.

من جهتها، وصفت وزيرة داخلية إيطاليا لوتشانا لامورجيزي، اتفاق التعاون الذي تم الاتفاق عليه اليوم بـ"البداية الجيدة".



وأوضحت الشبكة الإخبارية أن الترتيبات التي ستنظم عمليات إنزال المهاجرين من سفن الإغاثة وتوزيعهم ستستمر على الأقل حتى الثامن من شهر أكتوبر المقبل، عندما يجتمع وزراء داخلية جميع دول الاتحاد الأوروبي لمناقشة إمكانية توسيع الترتيبات.

وكانت إيطاليا ومالطا قد أغلقت موانئها أمام مئات المهاجرين الذين تم انتشالهم من قوارب غير صالحة للإبحار تابعة لعصابات الاتجار بالبشر، زاعمين أن مثل تلك عمليات الإنقاذ تساعد عصابات الاتجار في ليبيا.

